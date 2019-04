Die Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nur knapp einer vollständigen Zerstörung entgangen. Dies teilte der französische Innenstaatssekretär Laurent Nuñez in einem Tweet mit. "Unter Lebensgefahr haben die Pariser Feuerwehrleute gegen das Feuer in den Türmen von Notre-Dame gekämpft. Ich bedanke mich für ihren heroischen Einsatz und für den aller ihrer Mitstreiter", twitterte er. "15 Minuten später wäre das Gebäude verloren gewesen."

Au péril de leur vie, des sapeurs-pompiers de la BSPP se sont engagés contre le feu dans les tours de Notre-Dame. 15 mn de plus, et l’édifice était perdu. Je salue leur héroïsme et celui de tous leurs camarades. — Laurent Nunez (@NunezLaurent) 16. April 2019

Am frühen Montagabend war ein Feuer im Dach von Notre-Dame ausgebrochen und hatte sich sehr schnell auf rund 1.000 Quadratmeter ausgebreitet. Die Flammen verwüsteten den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das Feuer konnte erst am Dienstagmorgen komplett gelöscht werden. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen unbeabsichtigter Zerstörung durch Feuer ein, von Brandstiftung war bislang nicht die Rede. Der Brand könnte mit Bauarbeiten auf dem Dach der Kirche zusammenhängen.

Wie sich der Brand in Notre-Dame entwickelte © ZEIT ONLINE

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, das weltberühmte Bauwerk innerhalb der kommenden fünf Jahre wieder aufzubauen. Darüber will er an diesem Mittwoch auch mit seinem Kabinett beraten; die Ministerrunde soll sich ausschließlich mit dem Großbrand befassen. Thema ist dann auch die nationale Spendenaktion, bei der bislang mehr als 800 Millionen Euro eingegangen sein sollen, der Großteil von französischen Luxuskonzernen. Viele Länder, darunter auch Deutschland, hatten ihre Unterstützung zugesagt.

Den Fünfjahresplan von Macron halten viele Experten indes für zu ambitioniert. Der Regierungsbeauftragte für das kulturelle Erbe, Stéphane Bern, geht derzeit von "10 bis 20 Jahren" für den Wiederaufbau aus. Der Handwerksverband Compagnons du Devoir zweifelt gar an einer kompletten Restaurierung des gotischen Gotteshauses aus dem 12. Jahrhundert. Demnach fehlt es an Fachkräften, vor allem an Steinmetzen, Zimmerleuten und Dachdeckern, um die Schäden des Brandes vollständig zu eliminieren.

1/12 Rauchschwaden durchziehen das Innere von Notre-Dame. Der größte Teil der religiösen und künstlerischen Schätze konnte aus der brennenden Pariser Kathedrale gerettet werden. Die für Katholiken sehr wertvolle Dornenkrone und andere Gegenstände seien im Pariser Rathaus untergebracht worden, sagte Frankreichs Kulturminister Franck Riester. © Philippe Wojazer/Reuters 2/12 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte am Montagabend auf dem Vorplatz der brennenden Notre-Dame. Das Schlimmste sei verhindert worden, sagte der Staatschef und versprach, die Kathedrale wieder aufzubauen. "Es ist das Epizentrum unseres Lebens." © Philippe Wojazer/Reuters 3/12 Die beiden Haupttürme der Kathedrale haben den Brand offenbar überstanden. Priorität der Arbeiten in der Nacht sei es gewesen, ihre Struktur zu schützen, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus. Die Einsturzgefahr ist aber noch nicht gebannt. © Benoit Tessier/Reuters 4/12 Ein Blick ins Innere der Kirche: Verbrannte Dachbalken liegen vor dem Altar, Qualm zieht durch das Gebäude. © Philippe Wojazer/Reuters 5/12 Seit dem frühen Dienstagmorgen ist der Brand in der Kathedrale unter Kontrolle. © Philippe Wojazer/Reuters 6/12 Unzählige Menschen versammelten sich am Abend am Ufer der Seine und verfolgten die Löscharbeiten. © Benoit Tessier/Reuters 7/12 Eine Frau ist beim Anblick der brennenden Notre-Dame auf die Knie gegangen. © Benoit Tessier/Reuters 8/12 Die Pariser Feuerwehr hat Wasser für die Löscharbeiten direkt aus der Seine in Schläuche gepumpt. © Zakaria Abdelkaf/AFP/Getty Images 9/12 Bei dem Brand sei nur ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, sagte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet. "Wir hatten großes Glück." © Benoit Tessier/Reuters 10/12 Am frühen Dienstagmorgen war das Feuer unter Kontrolle. Es gab lediglich noch einzelne Glutnester. © Zakaria Abdelkaf/AFP/Getty Images 11/12 Vor dem bereits avisierten Wiederaufbau steht nun die Frage: Hält die Grundstruktur des massiven Baus? © Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images 12/12 Architekten und andere Experten beraten nun darüber, wie die Feuerwehr ihre Arbeit fortsetzen kann und ob die Kathedrale stabil ist. © Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images

Experten und Behörden kämpfen nun um die Sicherung des gut 850 Jahre alten Gebäudes. Zwei Drittel des Dachs und ein Spitzturm wurden bei dem Brand zerstört. Zahlreiche Kunstschätze fielen den Flammen zum Opfer, auch die Hauptorgel wurde beschädigt. Kostbare Reliquien, darunter die Dornenkrone Jesu, und das Hauptkreuz der Kirche konnten jedoch gerettet werden. Laut Innenstaatssekretär Nuñez halten die Grundfesten der Kathedrale und die beiden Glockentürme stand, Sorgen bereiten aber weiter das Gewölbe und ein Giebel im nördlichen Querschiff.

Notre-Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Berühmt wurde die Kathedrale auch durch den Roman Der Glöckner von Notre-Dame von Victor Hugo von 1831.