Mehr als eine Woche nach der Kommunalwahl in der Türkei hat die Wahlkommission sechs Bürgermeistern der prokurdischen Partei HDP den Sieg aberkannt. Sie sollen nach Angaben der Hohen Wahlkommission durch die Zweitplatzierten, die fast alle der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan angehören, ersetzt werden. Laut Wahlbehörde seien die betroffenen HDP-Bürgermeister zuvor per Dekret aus dem Staatsdienst entlassen worden und deshalb für das Amt nicht geeignet.

Die HDP kritisierte die Wahlbehörde: "Die willkürliche Entscheidung erkennen wir nicht an", sagte Parteisprecher Saruhan Oluç. Die Kandidaten seien zur Wahl zugelassen worden. Spätestens bei der Registrierung vor der Abstimmung hätte die Kommission Einspruch einlegen können. Nun habe sie kein Recht dazu, den Sieg abzuerkennen, sagte Oluç. Die Wahlkommission sei parteiisch und missachte den Willen des Volkes.

Die Entscheidung betrifft mehrere Bezirke im Südosten der Türkei, in der die HDP bei der Kommunalwahl am 31. März klar stärkste Partei wurde. Unter dem zwei Jahre andauernden Ausnahmezustand nach dem Putschversuch hatte die Regierung in Ankara zahlreiche Bürgermeister der HDP abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt. Bei der Kommunalwahl gewann die HDP einen Teil der Gemeinden zurück. Mit der Aberkennung der sechs Bürgermeisterposten bleiben 59 Gemeinden unter HDP-Verwaltung.

Erdoğan drohte, HDP-Politiker nach der Wahl erneut abzusetzen

Die AKP wirft der HDP vor, der politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK zu sein, die seit 1984 gegen den türkischen Staat kämpft. Im Wahlkampf rückte er sie wiederholt in die Nähe von Terroristen.

Unter dem nach dem Putschversuch im Jahr 2016 verhängten Ausnahmezustand wurden in der Türkei mehr als 140.000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen, unter ihnen Tausende HDP-Anhängerinnen und -Anhänger. Im Herbst 2016 wurden zudem die beiden damaligen HDP-Vorsitzenden festgenommen und 96 der 102 HDP-Bürgermeister durch staatliche Verwalter ersetzt. Im Wahlkampf drohte Erdoğan wiederholt, im Fall ihrer Wahl HDP-Politiker erneut abzusetzen.

Die Kommunalwahl am 31. März endete mit Verlusten für Erdoğans AKP. So verlor sie die Bürgermeister in Istanbul und der Hauptstadt Ankara. Neuauszählungen lehnte die Wahlbehörde ab. Die AKP will nun eine Wiederholung der Wahl in Istanbul erreichen.