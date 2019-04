Der US-Senator und Anwärter auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur Bernie Sanders hat seine Steuererklärungen der vergangenen zehn Jahre veröffentlicht. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, gehört Sanders zum reichsten Prozent der US-Bevölkerung. In den USA zählen nach Angaben des Economic Policy Institute Familien ab einem Einkommen von 421.926 Dollar zu dieser Gruppe.

Laut der nun veröffentlichten Unterlagen überschritt Sanders' Einkommen in den Jahren 2016 und 2017 die Marke von einer Millionen Dollar (884.000 Euro). 2018 nahmen Sanders und seine Frau Jane mehr als 550.000 Dollar ein – davon 133.000 Dollar durch seinen Posten als Senator – sowie 391.000 Dollar durch Erlöse aus Buchverkäufen.

Seine Familie sei "vom Glück begünstigt", schrieb Sanders in einem Begleitschreiben. Er sei dankbar dafür, da er in einer Familie aufgewachsen sei, die von Lohnzahlung zu Lohnzahlung gelebt habe. Er sehe höhere Steuereinnahmen, die mit einem höheren Einkommen einhergehen, sowohl als Pflicht als auch eine Investition in unser Land an. Er werde weiterhin dafür kämpfen, das Steuersystem progressiver zu gestalten, damit der amerikanische Traum allen Menschen zugänglich sei.

Kernpunkte von Sanders politischer Agenda umfassen eine allgemeine Krankenversicherung, höhere Spitzensteuersätze, einen gesetzlichen Mindestlohn sowie mehr Engagement beim Klimaschutz. Er hat wiederholt den Einfluss von Millionären und Milliardären auf politische Prozesse kritisiert.