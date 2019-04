Fast vier Tage lang sind da nur Fragen, sagt Priscilla Teixeira, 26. Haben meine Eltern in Caracas genügend zu essen? Sind sie in Sicherheit? Oder am Ende in Schwierigkeiten? Knapp vier Tage lang hört sie nichts von ihnen und zermürbt sich fast vor Sorge im fernen, sicheren Madrid, wo sie seit über einem Jahr lebt. Der Grund für die Stille: Stromausfall im gesamten Staatsgebiet. Nur eines von vielen Signalen des anhaltenden Chaos in ihrem krisengebeutelten Heimatland.

Priscilla ist eine von rund 3,4 Millionen. So viele Menschen haben dem UN-Flüchtlingswerk zufolge Venezuela in den vergangenen Jahren verlassen, andere Organisationen sprechen sogar von vier Millionen. Sie flohen, weil immer häufiger Nahrungsmittel und Medikamente fehlten, weil ihr Geld immer weniger wert war, weil sie sich im Land nicht mehr sicher fühlten. "Zu gehen hat sich wie Verrat angefühlt", sagt Priscilla. Und dennoch war bis vor Kurzem eine Rückkehr für sie undenkbar. "Ich wollte lieber sterben, als unter diesem Regime weiterzuleben."

Seit Präsident Hugo Chávez 2013 an Krebs verstarb und Nicolás Maduro die Macht übernahm, hat sich die Lage in Venezuela noch einmal verschärft. Der Unmut gegen die Regierung und ihren "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" hat zugenommen, genauso wie die Engpässe, die Inflation, die Gewalt. Lange war kein Ende der Situation in Sicht, bis zum 23. Januar dieses Jahres. Der Tag, an dem sich der bis dahin unauffällige Parlamentsabgeordnete Juan Guaidó zum Präsidenten ernannte. Und ankündigte, dem Chavismo für immer ein Ende zu setzen.

Priscilla hat noch Glück

Seit er aufgetaucht ist, hoffen viele Venezolanerinnen und Venezolaner im Exil wieder auf eine Zukunft in ihrem Land. Die Zahl der Auswanderer hat besonders in den letzten Jahren rasant zugenommen. Bisher wanderte mehr als eine Million Venezolaner nach Kolumbien aus, andere emigrierten nach Peru, Ecuador oder in die USA. In Europa sind nirgendwo so viele angekommen wie in Spanien. 287.882 Venezolaner lebten laut dem Nationalen Institut für Statistik (INE) im Dezember 2018 dort. 22 Prozent mehr als 2017, dem Jahr, in dem Priscilla Teixeira in Madrid landete.

Ein Samstagabend im Februar, es ist das Wochenende, an dem internationale Hilfslieferungen nach Venezuela gebracht werden sollen. Priscilla ist auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung im Zentrum Madrids, wo sich Tausende Venezolaner versammelt hatten, um die humanitäre Hilfsaktion gemeinsam zu verfolgen. Ihr Blick ist ernst, kaum kann er sich vom Smartphone lösen. Priscilla checkt Nachrichten auf Twitter. In der U-Bahn liest sie die erste schlechte Meldung: "Lastwägen mit Hilfsgütern brennen an der kolumbianischen Grenze".

In ihrem Apartment, das sie sich mit zwei venezolanischen Freunden teilt, schaltet sie den Fernseher ein. Die Nachrichten aus Venezuela verfolgt sie zeitgleich auch auf dem Laptop und ihrem Handy. Die ersten Toten. Die Hilfslieferungen werden abgebrochen, die Gewalt eskaliert. "Es war furchtbar", sagt sie am nächsten Tag. "Aber der Chavismo ist am Ende. Es gibt kein Zurück mehr." Endlich schaue die Welt auf Venezuela. "Und endlich kriegen wir internationale Unterstützung."

Priscilla, eine zierliche Frau, 157 Zentimeter groß, schulterlange Haare, hat Glück im Vergleich zu anderen Exil-Venezolanern. Nachmittags arbeitet die Zahnärztin als Zahnarzthelferin. Vormittags ist sie bei einem Radiologen tätig. Sie hat einen unbefristeten Vertrag und einen europäischen Pass, weil ihr Vater in Portugal geboren wurde. Rund die Hälfte aller in Spanien lebenden Venezolaner hat eine EU-Staatsangehörigkeit, da viele die Kinder oder Enkel europäischer Einwanderer sind.