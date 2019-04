Soldaten haben den seit Jahren inhaftierten venezolanischen Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest befreit. "Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Juan Guaidó befreit", schrieb López selbst auf Twitter. "Jetzt ist die Stunde, um die Freiheit zu erringen. Kraft und Glaube." Nach eigenen Angaben befand er sich auf dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota in der Nähe der venezolanischen Hauptstadt Caracas – gemeinsam mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten sowie Soldaten.

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30. April 2019

Von dort wandte sich Oppositionsführer Guaidó mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung und rief die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro aus. Das Ende von dessen Unterdrückung habe begonnen, seine "Operation Freiheit" gehe jetzt in die entscheidende Phase, sagte der selbst ernannte Interimspräsident in dem Video, das er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte. Dort sah man ihn an der Seite von Soldaten und von López. Dieser war in Haft genommen und schließlich unter Hausarrest gestellt worden, nachdem er 2014 Demonstrationen gegen die Regierung angeführt hatte.



En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30. April 2019

Guaidó deutete an, dass er aus den Reihen des Militärs unterstützt werde und rief weitere Einheiten des Militärs dazu auf, sich ihm anzuschließen. "Die nationalen Streitkräfte haben die richtige Entscheidung getroffen, und sie zählen auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes", sagte er und rief für diesen Mittwoch zu den größten Protesten in der Geschichte des Landes auf.



Maduros Regierung reagierte umgehend und teilte mit, sie sei mit einer kleinen Gruppe "militärischer Verräter" konfrontiert. "In diesem Moment schalten wir eine kleine Gruppe verräterischer Soldaten aus", twitterte Informationsminister Jorge Rodríguez. Die Gruppe habe einen Putschversuch unternommen, den die Regierung nicht dulden werde, der Aufstand werde niederschlagen. "Wir rufen das Volk dazu auf, in maximaler Alarmbereitschaft zu bleiben und gemeinsam mit den glorreichen Streitkräften den Putschversuch abzuwehren und den Frieden zu erhalten."

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30. April 2019