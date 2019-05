Mike Pompeo hat kurzfristig seine Reisepläne geändert und will überraschend an einem EU-Treffen zum Iran in Brüssel teilnehmen. Das Vorhaben des US-Außenministers kündigte ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Sonntagabend (Ortszeit) kurz vor Pompeos Abreise an. Er wollte den Angaben nach nicht namentlich genannt werden. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow wolle Pompeo wie geplant am Dienstag in Sotchi treffen, den für Montag geplanten Aufenthalt in Moskau sagte er ab.

Der Streit um das Atomabkommen hat die Spannungen zwischen den USA und den Iran zunehmend verschärft und die Sorge vor einem Krieg geschürt. Die Vereinigten Staaten stockten kürzlich ihre Militärpräsenz am Persischen Golf auf.

In der vergangenen Woche hatte Pompeo angesichts des Konflikts mit dem Iran zweimal seine Reisepläne geändert. Einen Besuch in Berlin inklusive eines Treffens mit Kanzlerin Angela Merkel sagte er kurzfristig ab und flog in den Irak. Auch einen Aufenthalt in Grönland sagte er ab.

Die EU-Außenminister kommen ab 10 Uhr in Brüssel zusammen, um über den Iran zu beraten. Das Land hatte zuvor angekündigt, bestimmte Auflagen aus dem Atomabkommen nicht mehr einzuhalten und binnen 60 Tagen mit weiteren Schritten gedroht. Die USA hatten daraufhin ihre Sanktionen gegen Teheran verschärft und Kriegsschiffe und Langstreckenbomber in die Region verlegt.