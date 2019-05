Es sei die letzte Chance für die Umsetzung des EU-Austrittsabkommens, hatte Theresa May am Dienstag angekündigt. Die britische Premierministerin will den Abgeordneten im Unterhaus die Möglichkeit geben, über ein zweites Brexit-Referendum zu entscheiden. Dafür müsste das Parlament jedoch zuerst Mays neuem Plan für den EU-Austritt zustimmen. Verfolgen Sie die Rede der Premierministerin und die Diskussion im Unterhaus im Livestream.



Alle Informationen zum EU-Austritt finden Sie hier.