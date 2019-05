Brigitte Bierlein sei die perfekte Kanzlerin, twitterte ein Österreicher: "Die SPÖ-Wähler sind zufrieden, weil sie eine Frau ist. Die Die Neos und ÖVP-Wähler sind zufrieden, weil sie konservativ ist. Grüne und Jetzt-Wähler sind zufrieden, weil sie kompetent ist. FPÖ-Wähler sind zufrieden, weil Bier vorkommt". So humoristisch verzerrt war die Reaktion auf die Ankündigung von Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, Bierlein demnächst als erste Bundeskanzlerin Österreichs zu bestellen. Als Chefin einer Übergangsregierung allerdings.

Die Reaktion auf die Berufung der bisherigen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs fiel generell positiv aus, nicht nur im Netz. Die Chefs aller Parlamentsparteien lobten die Entscheidung des Bundespräsidenten. Mussten sie auch, denn ohne ihre Zustimmung und in der Folge Unterstützung wäre sie nicht möglich gewesen. Brigitte Bierlein, 69, muss sich auf die Akzeptanz des Parlaments verlassen können.

Niemand nannte sie "Trümmerfrau", also jemanden, der das politische Chaos, das vornehmlich Männer verursacht haben, in den nächsten Monate zu bewältigen haben wird. Davon, also von der per Misstrauensvotum gestürzten Regierung aus ÖVP und FPÖ, spricht man im Moment nicht.

Ob Bierlein der Hinweis, sie habe ihr Leben dem Beruf gewidmet, verletzt hat, wird man ihr nicht ansehen. Bei keinem Mann wäre durchgeklungen, dass er keine Familie, keine Kinder hat. So wie 2003 keine Reaktion auf die Unterstellung eines bekannten Juristenkollegen, sie habe die Funktion als Vizepräsidentin nur den Einfluss ihres Lebensgefährten zu verdanken, bekannt ist.



Welcher Mann muss sich damit auseinandersetzen?

Ein solcher Vergleich wird auch in nächster Zeit oft in den Sinn kommen, wenn sich – was prompt geschehen ist – die Aufmerksamkeit ihrem Äußeren zuwendet – ihrer modischen Kleidung, ihrem auffallenden Schmuck, sogar ihrer ungewöhnlichen Frisur in vergangenen Jahren, kunstvoll hochgesteckt manchmal, ein Blickfang allemal. Welcher Mann in den Gefilden der hohen Justiz oder jetzt der Politik muss sich je damit auseinandersetzen? Eher geärgert dürfte sie die unterschiedliche Behandlung im Beruf haben. Bei ihrer Berufung als Richterin in den Verfassungsgerichtshof hieß es, sie sei ja "nur" Strafrechtsexpertin, nicht firm in Verfassungsfragen. Als der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter, ein ausgewiesener Strafrechtsexperte, direkt von der Regierungsbank auf die Bank der Verfassungsrichter wechselte, wurde dies von niemandem thematisiert. Bierlein aber fand diesen nahtlosen Wechsel "seltsam" – entgegen dem Willen der damaligen Regierung.

Und ließ damit erkennen, wie unabhängig sie ihre Funktion auffasst, politische Berufung hin oder her. So hielt sie sich bei aller Distanziertheit auch in den vergangenen Monaten nicht mit Kritik an bestimmten Entscheidungen der Regierung zurück, obwohl sie als Staatsanwältin durchaus den Ruf einer Vertreterin von Law and Order hatte: Die Verschärfungen im Asylbereicht, den Plan der Regierung für eine präventive Sicherheitshaft für Asylwerber, die angekündigte Verschärfung des Strafrechts bei Sexualdelikten, das alles kritisierte sie öffentlich und medienwirksam. Sie ließ damit eine liberale Auffassung erkennen, die bei der rechtspopulistischen Regierung von ÖVP und FPÖ sonst nicht auszumachen war.