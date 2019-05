Brigitte Bierlein wird Übergangskanzlerin

Nach der Regierungskrise in Wien und dem Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz soll die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein die erste Bundeskanzlerin Österreichs werden. Das teilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit. Bierlein war seit 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs.

Van der Bellen sagte, er beauftrage Brigitte Bierlein mit der Bildung einer Bundesregierung bis zu den Nationalratswahlen im September. Er sehe in der Verfassungsrichterin "jemanden, der in den nächsten Monaten die Geschicke der Republik nach außen und nach innen lenken kann". Es gehe um eine gute und geordnete Verwaltung der Staatsgeschäfte, um eine "Vertrauensregierung".

Bierlein äußerte sich überrascht über die Nominierung. Van der Bellen will sie in den nächsten Tagen zur Bundeskanzlerin ernennen. Erstmals wird damit eine Frau eine Regierung in Österreich führen. Sie wolle ein Kabinett ernennen, das mit fachlicher Expertise im Sinne der Menschen im Lande handeln werde, sagte Bierlein.

Am Montag war in Österreich die gesamte Regierung von Sebastian Kurz per Misstrauensvotum des Parlaments abgesetzt worden. Van der Bellen erhielt damit die Aufgabe, eine Übergangsregierung zu bilden, die bis zur Neuwahl im September und während der dann folgenden Koalitionsverhandlungen im Amt bleiben soll. Die Absetzung der Regierung war der vorläufige Höhepunkt der Regierungskrise, die durch das Skandalvideo aus Ibiza ausgelöst worden war.