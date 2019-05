Die EU-Staats- und Regierungschefs haben zwei Wochen vor der Europawahl eine Erklärung zu Grundwerten und Prinzipien für die künftige Zusammenarbeit verabschiedet. Sie wollten "vereint durch dick und dünn gehen" und sich "in Notzeiten untereinander solidarisch zeigen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die die 27 Politikerinnen und Politiker bei einem informellen Treffen im rumänischen Sibiu unterzeichneten. Großbritannien nimmt nicht an dem Gipfel teil.



Als eines der Hauptziele wurden der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger genannt. Die EU-Staaten wollen zudem "dem Grundsatz der Gerechtigkeit stets Geltung verschaffen, sei es auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohlfahrt, in der Wirtschaft oder beim digitalen Wandel". "Wir werden Ungleichheiten zwischen uns weiter abbauen und wir werden immer den Schwächsten in Europa helfen, wobei wir die Menschen über die Politik stellen."

Zudem müsse Europa "seine globale Führungsrolle verantwortungsbewusst wahrnehmen". Ziel sei es dabei insbesondere, "neue Handelsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen und globale Fragen wie die Bewahrung unserer Umwelt und die Bewältigung des Klimawandels gemeinsam anzugehen".



"Die Entscheidungen, die wir treffen, werden sich von Geist und Buchstaben dieser zehn Verpflichtungen leiten lassen", vereinbarten die Staats- und Regierungschefs. Dies sei "der Geist von Sibiu und einer neuen Union der 27" Mitgliedstaaten nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens.

"Die Welt schläft nicht"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die EU zuvor zu Geschlossenheit und Innovation aufgerufen. "Die Welt schläft nicht", sagte die CDU-Politikerin. "Wir müssen innovativ sein, wir müssen stark sein, wir müssen geeint sein. Und dafür werden wir heute werben." Es gehe darum zu zeigen, dass die EU trotz aller Differenzen zum gemeinsamen Handeln in der Lage sei, um Frieden und Wohlstand zu sichern.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte, Europa müsse vor allem in Wachstumstreiber wie Künstliche Intelligenz investieren. Er pochte abermals auf einen besseren Grenzschutz und einen gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Macron hatte schon vorab mit Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Portugal und Spanien in einem gemeinsamen Papier neue ehrgeizige Ziele gefordert: Die EU solle spätestens bis 2050 unter dem Strich keine Klimagase mehr in die Atmosphäre blasen. Er hoffe, dass auch Deutschland dies unterstützen werde, sagte Macron.



Mehrere Staatschefs lehnen Spitzenkandidaten-Prinzip ab

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach sich zum Auftakt des Gipfels erneut dafür aus, eine neue Vertragsgrundlage für die EU zu schaffen. Die heutige EU sei "definitiv nicht gut genug aufgestellt." Es gebe keinen Grund, selbstzufrieden zu sein mit dem Status Quo, "Ein neuer Vertrag, ein Generationswechsel, das ist jetzt, was wir brauchen."

Uneins sind sich die Staats- und Regierungschefs auch über die Besetzung der EU-Spitzenposten nach der Wahl. Sie streiten unter anderem darüber, ob der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion im Europaparlament auch Chef der EU-Kommission werden soll. "Meine Wähler haben keine Ahnung, wer Spitzenkandidat ist", kritisierte etwa Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel. Das Spitzenkandidaten-Prinzip sei nur sinnvoll, wenn die Politiker in allen Staaten der EU antreten würden. "Jetzt sind es nur Namen." Die Frage nach der Auswahl der Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionschefs ist von großer Bedeutung für den deutschen Bewerber Manfred Weber (CSU), der mit der Europäischen Volkspartei in Umfragen vorne liegt.