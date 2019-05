Der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel wurden versteckt aufgenommene Bild- und Tonaufnahmen zugespielt. In diesen sieht man Strache, wie er einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen unter anderem öffentliche Aufträge anbietet.



Die beiden Medien schreiben, die Aufnahmen stammten aus dem Jahr 2017. Sie seien kurz vor den österreichischen Nationalratswahlen entstanden, die im Oktober 2017 stattfanden. Strache war zu diesem Zeitpunkt FPÖ-Chef und Spitzenkandidat, nicht aber Vizekanzler. Das wurde er erst, nachdem FPÖ und ÖVP Ende 2017 eine Koalition bildeten. Das gefilmte Gespräch soll in einer Villa auf Ibiza stattgefunden haben.

Den Aufnahmen zufolge wollte die vermeintliche Russin angeblich 50 Prozent der österreichischen Kronen Zeitung kaufen. Die Kronen Zeitung ist Österreichs auflangenstärkstes Blatt. Der Kauf sollte angeblich dazu dienen, die FPÖ im Wahlkampf zu unterstützen. Dafür verlangte sie den Berichten zufolge eine Gegenleistung. Im Verlauf des knapp siebenstündigen Gespräches habe Strache unter anderem vorgeschlagen, ihr staatliche Bauaufträge zu überhöhten Preisen einer ihr gehörenden Firma zukommen zu lassen. Die österreichische Zeitung Standard zitiert aus dem Video, Strache habe gesagt, "wenn sie die Kronen Zeitung übernimmt drei Wochen vor der Wahl und uns zum Platz eins bringt, dann können wir über alles reden."

Neben Strache ist in dem Video außerdem FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus in Begleitung seiner Ehefrau zu sehen. Gudenus, der zu diesem Zeitpunkt Vizebürgermeister von Wien war , hat in Russland studiert und dolmetscht während des Gesprächs. Nach Informationen von Spiegel und Süddeutscher Zeitung soll der Kontakt zu dem Lockvogel über ihn zustande gekommen sein. Die angebliche russische Investorin ist in Begleitung eines Mannes, der Deutsch spricht.