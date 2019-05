Nach der jüngsten Eskalation zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen haben sich nach Angaben von Verhandlungsteilnehmern die regierende Hamas sowie die mit ihr verbündete Gruppe Islamischer Dschihad mit Israel auf einen Waffenstillstand geeinigt. Die Feuerpause sei unter Vermittlung von Ägypten zustande gekommen und gelte ab Montag um 4.30 Uhr, hieß es von Vertretern der Palästinensergruppen und Ägypten. Eine zu Hamas gehörende Fernsehstation bestätigte die Übereinkunft. Eine offizielle Bestätigung von israelischer Seite gab es nicht.



Am Wochenende war es zu dem schwersten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren gekommen – mehr als zwei Dutzend Menschen wurden dabei getötet. Rund 650 Raketen sind nach Angaben der israelischen Armee seit Samstag auf Orte in Südisrael abgefeuert worden. Vier Menschen wurden dabei getötet. Die israelische Luftwaffe beschoss mehr als 250 Ziele in Gaza. Sie zerstörte mehrere Häuser, darunter das Gebäude der inneren Sicherheitsbehörde der Hamas. 23 Palästinenser starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza.

Beobachter sprachen von der schwersten Eskalation seit dem Gazakrieg 2014. Ausgelöst wurden sie am Freitag mit gewaltsamen Zusammenstöße bei einer Demonstration an der Grenze. Seit Monaten ruft die Hamas die Bevölkerung zu den freitäglichen Protesten an der Grenze auf, um gegen die israelische Blockade im Gazastreifen zu demonstrieren. In seiner Stellungnahme forderte Hamas-Chef Ismail Hanija eine Aufhebung der seit mehr als zehn Jahren andauernden israelischen Blockade des Gazastreifens, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Andernfalls werde es weitere Konfrontationen geben.

Am Samstag spitzte sich die Situation weiter zu. Am Sonntag tagte das israelische Sicherheitskabinett. Danach wies Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Militär an, die Angriffe fortzusetzen.

Auch der US-Präsident meldete sich angesichts der Gewalteskalation zu Wort. Er sicherte Israel seine volle Unterstützung zu. "Wir unterstützen Israel zu 100 Prozent bei der Verteidigung seiner Bürger", schrieb Trump auf Twitter. Zugleich forderte er die Palästinenser zur Beendigung der Raketenangriffe auf: "Diese Terrorakte gegen Israel werden euch nichts bringen, außer noch mehr Not."