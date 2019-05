Die ehemalige britische Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom und der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab wollen sich um das Amt der Premierministerin bewerben. Das berichteten die britischen Zeitungen Mail on Sunday und Sunday Times. Nach dem Rücktritt der britischen Regierungschefin Theresa May hatten sich bisher fünf Kandidaten für ihre Nachfolge ins Gespräch gebracht.



Leadsom war wenige Tage zuvor im Streit über den Brexit-Kurs der Regierung als Unterhausvorsitzende zurückgetreten. Leadsom ist eine prominente Verfechterin eines EU-Austritts.

Raab sagte, als ehemaliger Brexit-Minister verfüge er über die notwendige Erfahrung für die Position. Von diesem Posten war der Brexit-Befürworter Raab vor einem Jahr zurückgetreten – aus Protest gegen den Entwurf eines EU-Ausstiegsvertrags.

Vor Leadsom und Raab hatten bereits Ex-Außenminister Boris Johnson, der als Favorit gilt, der amtierende Außenminister Jeremy Hunt, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, Ex-Arbeitsministerin Esther McVey sowie Gesundheitsminister Matt Hancock ihre Kandidatur bekanntgegeben.



Nach dem ersten Wahlgang werden zwei Kandidaten ausgewählt

In der Woche vom 10. Juni an dürfte das mehrstufige Auswahlverfahren beginnen. Zunächst wird das Bewerberfeld von den Abgeordneten der Tory-Fraktion in mehreren Wahlgängen auf zwei Personen reduziert. In jedem Wahlgang scheidet der oder die Letztplatzierte aus. Die beiden Verbliebenen müssen sich der Parteibasis bei einer Urwahl stellen. Der Führungswechsel ändert an den knappen Mehrheitsverhältnissen im Parlament nichts – es sei denn, es gibt eine Neuwahl.

May hatte am Freitag ihren Rücktritt angekündigt, nachdem sie erneut mit dem Versuch gescheitert ist, ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen. Den Parteivorsitz will May am 7. Juni abgeben.