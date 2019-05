Als aussichtsreicher Kandidat für den Parteivorsitz gilt der frühere Außenminister Boris Johnson. Er kündigt bereits an, sich um das Amt bewerben zu wollen. Johnson gilt als Brexit-Verfechter und bezog in der Vergangenheit immer wieder dezidiert konträre Positionen zu May. Auch bei einer vierten Brexit-Abstimmung im Parlament Anfang Juni wollte Johnson gegen den Plan der Premierministerin stimmen.



Als eine weitere mögliche Nachfolgerin an der Parteispitze gilt die bisherige Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom. Mit ihrem Rücktritt aus dem Kabinett und ihrer klaren Distanzierung von May am Mittwochabend könnten sich ihre Chancen noch einmal erhöht haben. Die Brexit-Befürworterin war bereits nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt 2016 und dem Rücktritt David Camerons als Regierungschef gegen May angetreten, hatte sich dann aber zurückgezogen.

Immer wieder gehandelt werden auch Kabinettsmitglieder wie Innenminister Sajid Javid, Außenminister Jeremy Hunt und Umweltminister Michael Gove. Umfragen zufolge haben die Minister im Wettstreit mit Boris Johnson aber nur geringe Chancen.