Nach Vergeltungsdrohungen aus China im Handelsstreit mit den USA blickt US-Präsident Donald Trump auf den G20-Gipfel in Japan am 28. und 29. Juni. Dort will er sich nach eigenen Angaben vom Montag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen, um sich über die Handelsfrage auszutauschen. "Das wird, denke ich, wahrscheinlich ein sehr ergiebiges Treffen", sagte Trump. "Wir handeln mit ihnen. Wir haben eine sehr gute Beziehung."

Unterdessen teilte der US-Präsident mit, dass er noch nicht entschieden habe, ob er die kompletten Einfuhren aus China mit Sonderzöllen belegen wird. "Eine Entscheidung ist nicht getroffen worden", sagte er am Rande eines Besuches von Ungarns Premierminister Viktor Orbán am Montag in Washington. Die USA hätten aber das Recht dazu, fügte er an.

Trump: China wollte nachverhandeln

Am Wochenende war der Streit zwischen den USA und China weiter eskaliert. Die Regierung Trumps hob am Freitag die Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar aus China von bisher zehn auf 25 Prozent an. Begründet wurde der Schritt damit, dass China versucht habe, in den Gesprächen über ein gemeinsames Handelsabkommen nachzuverhandeln. "Wir waren zu 95 Prozent durch", sagte Trump. Dann sei seinen nach China gereisten Unterhändlern gesagt worden, dass es noch einmal um Dinge gehen sollte, die bereits komplett besprochen worden seien.

China reagierte daraufhin mit der Ankündigung weiterer Strafabgaben. Die Regierung in Peking setzte sich damit über eine Warnung des US-Präsidenten hinweg. Er hatte das Land aufgefordert, von "Vergeltung" abzusehen.

Wegen der angekündigten Vergeltungsmaßnahmen Chinas sprach Trump zuletzt auch von einem Ausgleich, den US-Landwirte erhalten sollten. Die Farmer leiden unter Absatzschwierigkeiten, wenn China nicht in bisherigem Maße Agrarprodukte aus den USA abnimmt. Die Ausgleichszahlungen seien aus US-Sicht nur ein kleiner Teil dessen, was die USA durch die Zölle gegen chinesische Einfuhren gutmachten.

Trump erwartet Treffen mit Putin – Kreml dementiert

Den G20-Gipfel will Trump offenbar auch für ein Treffen mit Wladimir Putin nutzen. Er erwarte während des Gipfels auch ein Treffen mit Russlands Staatschef, sagte Trump. Der Kreml reagierte jedoch prompt mit einem Dementi: Es gebe keine Übereinkunft über ein Treffen.

Das Verhältnis zwischen Washington und Moskau wird derzeit von einer Vielzahl an Meinungsverschiedenheiten getrübt. So hält Russland weiterhin an dem Atomabkommen mit dem Iran fest, das Trump vor einem Jahr einseitig aufgekündigt hatte.

Zuletzt sorgte der Konflikt in Venezuela für schwere Irritationen. Weitere Streitpunkte sind der Krieg in Syrien, der Ukraine-Konflikt und die Rüstungskontrolle. US-Außenminister Mike Pompeo trifft am Dienstag zu Gesprächen mit Putin zusammen.