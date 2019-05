Der österreichische Vizekanzler und FPÖ-Vorsitzende Heinz Christian Strache hat laut Berichten im Jahr 2017 als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe die Vergabe von Staatsaufträgen in Aussicht gestellt. Das zeigten heimlich dokumentierte Videoaufnahmen von einem Treffen mit einer angeblichen reichen Russin, berichten der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Demnach entstanden die Aufnahmen wenige Monate vor der Nationalratswahl im Juli 2017 und wurden vor wenigen Tagen SZ und Spiegel zugespielt.

Den Aufnahmen zufolge wollte die vermeintliche Russin angeblich Anteile der österreichischen Kronen-Zeitung kaufen und über das Medium die FPÖ im Wahlkampf unterstützen – verlangte dafür aber eine Gegenleistung. Im Verlauf des siebenstündigen Gespräches habe Strache unter anderem vorgeschlagen, als Gegenleistung Bauaufträge an die Frau zu vergeben, sollte die FPÖ Regierungsverantwortung erlangen. Die Frau sei allerdings ein Lockvogel gewesen, berichten SZ und Spiegel weiter.

"Viel Alkohol und hohe Sprachbarriere"

Strache und die rechtspopulistische FPÖ sind in Österreich in einer Koalition mit der konservativen ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz. Strache hat neben der Position des Vizekanzlers auch das Amt des Innenministers inne. Er räumte das Treffen gegenüber beiden Medien ein. Es sei "ein rein privates" Treffen in "lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre" gewesen, teilte Strache demnach schriftlich mit.



Auf "die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung" habe er in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen. Das gelte auch für "allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten". Weiter habe Strache geschrieben, "Im Übrigen gab es neben dem Umstand, dass viel Alkohol im Laufe des Abends gereicht wurde, auch eine hohe Sprachbarriere".