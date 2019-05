Bei der Parlamentswahl in Indien deutet sich ein Sieg der hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi an. Die Regierungspartei kam nach ersten Auszählungsergebnissen auf 294 der 542 Sitze im Parlament. Der größte Herausforderer, die Kongresspartei von Rahul Gandhi, lag laut vorläufigen Ergebnissen in 50 Wahlkreisen in Führung.

Wie viel Prozent der Stimmen ausgezählt waren, wurde nicht mitgeteilt. Eine Partei oder Koalition benötigt eine Mehrheit von 272 Sitzen, um zu regieren. Nachwahlbefragungen, die bereits auf einen deutlichen Sieg von Modis Partei hingedeutet hatten, hatte Gandhi am Mittwoch als gefälscht bezeichnet.

Die Wahl hatte am 11. April begonnen und endete am Sonntag. Rund 65 Prozent der 900 Millionen Stimmberechtigten haben sich nach Angaben der Wahlbehörde daran beteiligt. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2014 hatte die BJP 282 der 543 Sitze im Parlament gewonnen und kam mit ihren Verbündeten auf eine Mehrheit von insgesamt 336 Sitzen.