Der Iran hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump als zwecklos bezeichnet. Trumps auf einen Völkermord anspielende Verhöhnungen bedeuteten nicht "das Ende des Iran", teilte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif auf Twitter mit.

Die Iraner seien über Jahrtausende hinweg ein großes Volk geblieben, während alle Angreifer wieder verschwunden seien, so der Außenminister. Weder Drohungen des US-Präsidenten noch der "Wirtschaftsterrorismus" bedeuteten das Ende des Iran. Das Weiße Haus solle aufhören, die Iraner und Iranerinnen zu bedrohen. "Probieren Sie es mit Respekt – das funktioniert," twitterte der Außenminister.



Trump hatte dem Iran am Sonntag mit Auslöschung gedroht. "Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter.

Trumps Drohungen erfolgten kurz nach dem Einschlag einer Rakete im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad, in dem auch zahlreiche Botschaften ihren Sitz haben. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt. Wer dahinter steckte, blieb zunächst unklar. Vergangene Woche hatte das US-Außenministerium unter Verweis auf eine "Bedrohung" durch den Iran den Großteil seines Personals aus dem Irak abgezogen.

Im Zentrum des Konflikts steht das Atomprogramm, das den Verzicht auf Sanktionen im Gegenzug zu Kontrollen iranischer Atomanlagen vorsieht. Die USA hatten das Abkommen vor etwa einem Jahr aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran eingesetzt. Die iranische Regierung hatte Anfang Mai mitgeteilt, nach Ablauf einer 60-Tages-Frist den Ausstieg einzuleiten, falls die Vereinbarungen nicht eingehalten und die Sanktionen nicht aufgehoben würden.



Die Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China wollen an dem Abkommen festhalten. Die Länder haben jedoch nicht verhindern können, dass sich viele Unternehmen aus Angst vor den US-Sanktionen aus dem Iran zurückgezogen haben. Die iranische Wirtschaft befindet sich daher seit vergangenem Jahr in einer Krise.