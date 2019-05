Kurz nach einem nordkoreanischen Waffentest berichtet die staatlichen Nachrichtenagentur KCNA, Machthaber Kim Jong Un habe einen "Langstrecken-Angriff" beaufsichtigt. "Auf dem Kommandoposten hat der Oberste Führer Kim Jong Un (...) die Anweisung zum Start der Übung gegeben", heißt es.

KCNA machte keine Angaben dazu, welche Art von Waffen abgefeuert wurden. In der Mitteilung wurden Wörter wie Rakete, Geschoss oder Projektil vermieden.

Die Übung sei erfolgreich gewesen, berichtete die Staatsagentur. Sie sei darauf ausgelegt gewesen, die Reaktion von Verteidigungseinheiten zu prüfen. Die Einheiten hätten ihre Macht bei dem Test unter Beweis gestellt.

Südkoreas Generalstab hatte am Donnerstag erklärt, Nordkorea habe zwei Raketen abgefeuert, bei denen es sich wohl um Kurzstreckenraketen gehandelt habe. Die Raketen seien vom nordkoreanischen Stützpunkt Kusong in der westlichen Provinz Pyongan in Richtung Osten abgeschossen worden.

Es war der zweite Waffentest innerhalb einer Woche. Bereits am Wochenende hatte Nordkorea einen Waffentest gemeldet. Ebenfalls unter der Aufsicht von Kim wurden laut KCNA am Samstag Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer und taktische Lenkwaffen getestet.

Nordkorea ist wegen verbotener Atom- und Raketentests von den Vereinten Nationen mit Wirtschaftssanktionen belegt worden. Mit dem Export von Kohle soll Nordkorea nach Darstellung der USA sein Atom- und Raketenprogramm finanzieren.



Unterdessen meldet die US-Regierung, das Pentagon habe die Bemühungen zur Bergung von Gebeinen von US-Soldaten aus dem Korea-Krieg in Nordkorea ausgesetzt. Das nordkoreanische Militär habe schon vor dem zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim im Februar in Hanoi die Kommunikation eingestellt, teilte das Pentagon mit.

Für das bis Ende September laufende Haushaltsjahr sei es nun zu spät, noch eine gemeinsame Bergungsoperation einzuleiten.