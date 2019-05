Der unabhängige Ökonom Gitanas Nauseda wird neuer Präsident von Litauen. In der Stichwahl um das höchste Staatsamt gewann Nauseda gegen die ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte. Nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln aller Wahlbezirke ist Nauseda auf etwa 70 Prozent der abgegebenen Stimmen gekommen, teilte die staatliche Wahlkommission in Vilnius mit. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben bei 53,4 Prozent.

Beide Kandidaten hatten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl die absolute Mehrheit verfehlt: Der 54-jährige Nausėda hatte etwa 31 Prozent aller Stimmen erhalten, auf die von der konservativen Oppositionspartei nominierten Šimonytė entfielen etwa 30 Prozent der Stimmen. Die bisherige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite konnte nach zwei Amtszeiten verfassungsgemäß nicht wieder kandidieren.

Sowohl Nauseda als auch Simonyte vertreten konservativ-liberale Positionen und haben erklärt, bei einem Wahlsieg den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken zu wollen. Nausėda, der als unabhängiger Kandidat antrat, hatte im Wahlkampf den Aufbau eines Wohlfahrtsstaats versprochen.

In Litauen hat das Staatsoberhaupt vorwiegend repräsentative Aufgaben, im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten aber weitergehende Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik. So vertrat Grybauskaite ihr Land etwa regelmäßig bei EU-Gipfeln.