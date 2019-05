Wenn man es halb hochtrabend, halb ironisch formulieren will: Nicht der Antifaschismus hat den Faschismus besiegt, der Faschismus hat sich mal wieder selbst besiegt. Oder, mit weniger Augenzwinkern: Die Rechts-Ultrarechts-Koalition in Wien hat sich selbst zerlegt, aber nicht, weil ihre gesellschaftliche Hegemonie auf irgendeine Weise unter Druck geraten ist. Im Gegenteil: Sie regierte intern stabil bis zu der fatalen Kettenreaktion, die die Veröffentlichung der Ibiza-Tapes in Gang setzte, hatte hohe Zustimmungsraten und mit Sebastian Kurz eine Frontfigur, die hohe Popularität genießt. Aber wichtiger noch: Das populistische Dauerfeuer und die xenophoben Kampagnen in Permanenz haben ihre Themen dominant gemacht. Und daran hat sich nicht grundsätzlich etwas geändert, nur weil diese Regierung nun in einem Skandalstrudel untergeht.

Bloß: Warum ist Österreichs Linke so schwach, warum konnte sie dem bisher nicht viel entgegensetzen – und könnte sich das jetzt ändern?

Grundsätzlich hat das keine anderen Gründe als in vielen Ländern: Die klassischen Linksparteien haben an Glaubwürdigkeit verloren, sie haben sich von ihrem Kernklientel entfremdet, es gibt zugleich eine zunehmende Wut derer, die sich nicht mehr wahrgenommen fühlen, aber auch eine innerliche, politische und personelle Sklerosierung der traditionellen demokratischen Linksparteien. Das betrifft natürlich vor allem die Sozialdemokraten, wie beinahe überall von Deutschland, Frankreich bis Italien.



Wende zum Autoritären und ein Klima der Angst

An speziellen Gründen kommt hinzu: Sebastian Kurz hat sich zunächst als frisches Gesicht, als Person der Erneuerung inszeniert, und dann auch noch der FPÖ ihre Programmatik gestohlen. Aber indem er ihr ihre Themen abnahm, hat er ihre Ideologie dominant gemacht. Und indem er sie in die Regierung holte und sogar in einen Überbietungswettbewerb geriet, wer nun der schlimmere, fiesere populistische Finger ist, trug er zu einer zunehmenden Radikalisierung der politischen Diskurse bei. Das Migrationsthema wurde zum allein bestimmenden.

Nicht vergessen werden soll freilich auch: Die Wende zum Autoritären, das Ziel der Koalitionäre, Österreich zu einer Art Orbán-Country zu machen, hat bis zum vergangenen Freitag auch zur Verbreitung eines Klimas der Angst beigetragen, das abweichende Stimmen leiser werden, wenn nicht sogar verstummen ließ.

Dem gegenüber war die Mitte-Links-Opposition in einem arg zerzausten Zustand. Gegen das populistische Dauerfeuer fand sie wenig Strategien. Zumal auch die Sozialdemokratie in der Migrationsfrage immer wieder gespalten ist: in jene, die eher eine weltoffene, menschenrechtlich orientierte Haltung bevorzugen, und jene, die den ausländerfeindlichen Grundstimmungen ein wenig nachgeben wollen. Hinzu kommt: Nach personellen Turbulenzen auf Bundesebene und auch in wichtigen Landesorganisationen hat die Partei erst langsam wieder zur Handlungsfähigkeit zurückgefunden. Die neue Parteivorsitzende und Oppositionsführerin Pamela Rendi-Wagner ist erst seit ein paar Monaten im Amt und wirkt auf die meisten Menschen im Augenblick noch nicht wie selbstverständlich als die "nächste Kanzlerin im Wartestand". Wenn man in Österreich an einen Kanzler denkt, dann fast automatisch an Sebastian Kurz.



Vier Monate Wahlkampf, Ausgang offen

Die Grünen wiederum hatten sich vor den jüngsten Wahlen sowieso in einem internen Chaos zerlegt und sind aus dem Nationalrat geflogen, seitdem gibt es links von den Sozialdemokraten nur mehr eine Minifraktion der Liste Jetzt, einem Grünen-Spaltprodukt, das vom Langzeitparlamentarier Peter Pilz ins Leben gerufen wurde.

Das ist die Ausgangsposition zu Beginn eines Wahlkampfes, der nun knapp vier Monaten dauern wird und die Oppositionsparteien überrascht hat – denn auf eine solche Kernschmelze der Regierung hätte bisher niemand gewettet. Wird also die rechte Hegemonie aufrecht bleiben und Sebastian Kurz einfach die Wählerinnen und Wähler der FPÖ gewinnen und dann, mit einem anderen Partner, als Kanzler weiterregieren? Bleibt der Opposition, die auf dem falschen Fuß erwischt wurde, kaum mehr übrig, als dabei zuzusehen? Das freilich ist auch keineswegs fix.