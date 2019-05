Mehr als anderthalb Monate nach der Parlamentswahl in Thailand hat die zuständige Wahlkommission das amtliche Endergebnis mitgeteilt. Mit insgesamt 136 Mandaten wird die Oppositionspartei Pheu Thai (PT) stärkste Kraft im 500 Sitze umfassenden Unterhaus. Sie wird von Anhängern des früheren Premierministers Thaksin Shinawatra getragen. Der Milliardär lebt heute im Ausland, hat aber großen Einfluss.

Auf Platz zwei liegt die Junta-nahe Partei Palang Pracharat von Militärchef und Ministerpräsident Prayut Chan-o-Cha mit 115 Sitzen, gefolgt von der Partei Future Forward mit 80 Mandaten und der Demokratischen Partei mit 52 Sitzen.

Regierungsbildung unklar

Wer in Zukunft die Regierung führen wird, ist unklar, allerdings könnte sich der Militärchef mithilfe kleinerer Parteien zum Premierminister einer Minderheitsregierung wählen lassen. Möglich ist dies, weil der Regierungschef gemäß der Verfassung von den 500 Abgeordneten im Unterhaus und den 250 Mitgliedern des Oberhauses gemeinsam gewählt wird. Die 250 Stimmen im Senat gelten der Armee als sicher, da dessen Mitglieder direkt ohne Wahl ernannt werden. Allerdings wird auch über andere mögliche Regierungschefs spekuliert, da Prayut ohne Mehrheit im Unterhaus nur schwer regieren könnte.

Insgesamt sitzen im neuen Parlament 26 Parteien, 14 davon mit nur einem Mandat. Das neu eingeführte Listenwahlsystem soll die mittelgroßen Parteien stärken, die im Kopf-an-Kopf-Rennen um ein Direktmandat kaum Chancen haben, aber landesweit viele Stimmen bekommen.



Kritik am komplexen Wahlsystem

Aufgrund des komplexen Wahlsystems wurde das Endergebnis erst über einen Monat nach dem Wahltag am 24. März bekannt gegeben. Da sie das komplizierte Verfahren hinter der Listenplatzvergabe nicht erklären konnte, war die Wahlkommission in die Kritik geraten. Die Abstimmung wurde zudem von Betrugsvorwürfen überschattet. Es war die erste Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch von 2014. Damals hatte der Militärchef Prayut den Putsch der Generäle angeführt und sich selbst zum Premierminister ernannt. Bei der Wahl stellte er sich jetzt zum ersten Mal einer Abstimmung.

Mit Interesse wird auch erwartet, wie sich der frisch gekrönte König Maha Vajiralongkorn verhält. Zwar ist die absolute Monarchie in Thailand schon lange abgeschafft – doch der Monarch verfügt über großen Einfluss auf die Politik. Unter anderem hatte der neue König Vajiralongkorn verhindert, dass seine ältere Schwester, Prinzessin Ubolratana, als Spitzenkandidatin einer Shinawatra-Partei gegen die Militärs antritt.