Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den USA in der Venezuela-Krise eine "zerstörerische Einflussnahme" vorgeworfen. Laut dem russischen Außenministerium habe Lawrow in einem Telefonat mit US-Außenminister Mike Pompeo gesagt, dass "die Einmischung Washingtons in die Angelegenheiten Venezuelas eine schamlose Verletzung internationalen Rechts" darstelle.



Pompeo seinerseits warf der russischen Regierung vor, das südamerikanische Land zu "destabilisieren". Der Außenminister habe Moskau aufgefordert, seine Unterstützung für Maduro aufzugeben, teilte State-Department-Sprecherin Morgan Ortagus mit. Pompeo habe unterstrichen, dass die "Intervention" durch Russland und Kuba destabilisierend sowohl für Venezuela als auch das bilaterale Verhältnis zwischen Washington und Moskau sei.

Pompeo hatte zuvor eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela als "möglich" bezeichnet, wenn diese "erforderlich" sei. Washington ziehe aber eine andere Lösung vor, sagte Pompeo. "Wir tun alles, was wir können, um Gewalt zu vermeiden." Die humanitäre Situation in Venezuela sei vergleichbar mit der in Syrien. Millionen Flüchtlinge seien Hunger und wirtschaftlichem Kollaps ausgesetzt.

Guaidós Machtkampf mit Maduro war am Dienstag eskaliert, nachdem Guaidó mithilfe abtrünniger Soldaten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López befreit hatte. In der Hauptstadt Caracas kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Wegen der zunehmenden Instabilität im Land hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Fluggesellschaften aufgefordert, Venezuela binnen 48 Stunden zu verlassen. Dies umfasse auch Privatjets. Zudem wies die FAA amerikanische Flugzeugbetreiber an, bis auf Weiteres eine Mindestflughöhe von 26.000 Fuß über Venezuela einzuhalten.

Maas will Sanktionen gegen Maduro-Regierung prüfen

Außenminister Heiko Maas, der sich derzeit in Venezuelas Nachbarland Kolumbien aufhält, hat angesichts der Entwicklungen angekündigt, Sanktionen gegen den Führungskreis um Präsident Nicolás Maduro zu prüfen. "Das ist ein Thema, über das wir reden müssen mit unseren europäischen Partnern", sagte Maas nach einem Gespräch mit venezolanischen Oppositionellen in Kolumbien. Laut Maas halte auch die Opposition selbst einen solchen Schritt für sinnvoll. Bei den Sanktionen gehe es um Reisebeschränkungen und die Einfrierung von Vermögen gegen Personen aus dem Umfeld Maduros.



Maas kündigte zudem an, die Hilfsmittel für die Flüchtlinge im Nachbarland Kolumbien aufzustocken. Er sagte vier Millionen Euro für humanitäre Hilfe zu – zusätzlich zu den schon bereitgestellten zehn Millionen.