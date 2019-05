Die Protestbewegung im Sudan hat sich eigenen Angaben zufolge mit der Militärführung des Landes auf die Zusammensetzung eines neuen "souveränen Rats" geeinigt. Im neuen Regierungsgremium würden "militärische und zivile Vertreter" vertreten sein, sagte ein Sprecher der Protestbewegung der Nachrichtenagentur AFP. Der gemeinsame Rat werde den amtierenden Militärrat ersetzen.

Am Montag hatten der Militärrat und Vertreter der zivilen Protestbewegung neue Verhandlungen aufgenommen. Kernpunkt der Gespräche war die Zusammensetzung eines Regierungsgremiums, das den Weg für freie Wahlen ebnen soll. Während die Armee für sich die Leitung beanspruchte, bestand die Protestbewegung auf einem zivilen Rat.



Demonstranten hatten eine Übergangsregierung mit allenfalls minimaler Beteiligung des Militärs gefordert – die Generäle hingegen alle sicherheitsrelevanten Ministerien wie Inneres und Verteidigung sowie das Präsidentenamt.



Die Gespräche über die künftige Machtverteilung im Sudan waren davor seit mehreren Tagen festgefahren. Zuletzt hatten die oppositionellen Demonstranten den Militärs vorgeworfen, die Suche nach einem Kompromiss absichtlich zu verschleppen. Die Verhandlungen sollten auf Initiative des Militärs am Sonntag wieder aufgenommen werden. Die Allianz für die Freiheit und den Wechsel (ALC), eine der einflussreichsten Gruppen der Bewegung, erbat sich jedoch mehr Zeit für Beratungen in den eigenen Reihen.



Am Sonntag hatten die Spannungen in Khartum dann zugenommen, nachdem Demonstrantinnen eine der Hauptverkehrsadern der Hauptstadt blockierten. Sie warfen der Armee die Sperrung einer Brücke vor, die zum Ort der Sitzblockade der Demonstranten führte. Der Militärrat bezeichnete die Aktion als "völlig inakzeptabel". Sie führe zu "Chaos und macht den Bürgern das Leben schwer", teilte er mit. Meldungen in Onlinenetzwerken, wonach Sicherheitskräfte die Sitzblockade auflösen wollten, wies er zurück.



Am 11. April war der seit drei Jahrzehnten autoritär im Sudan herrschende Staatschef Omar al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde der Militärrat eingesetzt. Die Protestbewegung fordert jedoch einen wirklichen Machtwechsel. Tausende Menschen harren seit Wochen vor dem Armeehauptquartier in der Hauptstadt Khartum aus, um ihren Forderungen nach einer Zivilregierung Nachdruck zu verleihen.

Anklage gegen Ex-Staatschef Al-Baschir

Unterdessen ist der ehemalige sudanesische Staatschef Omar al-Baschir offiziell der "Anstiftung zur und Beteiligung an der Ermordung von Demonstranten" beschuldigt worden. Das teilte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft des Sudan mit. Welche Strafe ihm droht, war zunächst nicht klar. Al-Baschir hatte angesichts zunehmender Proteste den Notstand ausgerufen. Im April wurde er vom Militär abgesetzt und festgenommen. Die neuen Machthaber erklärten, Al-Baschir solle nicht an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert, sondern im Sudan vor Gericht gestellt werden. Der IStGH sucht Al-Baschir wegen Grausamkeiten im Stammeskonflikt in Darfur.