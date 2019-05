Bereits im Sommer 2018 waren Assads Truppen an den Rändern der Enklave Idlib aufmarschiert. Eine syrisch-russische Offensive jedoch wurde in letzter Minute abgewendet durch eine Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei. Beide Staaten einigten sich am 17. September 2018 in Sotschi auf einen umfassenden Waffenstillstand. Um das umkämpfte Gebiet, das teilweise in die Provinzen Aleppo und Latakia hineinreicht, wurde eine entmilitarisierte Pufferzone gelegt, aus dem sich alle Rebellen zurückziehen mussten. Den Russen kam es vor allem darauf an, Angriffe auf ihre Luftwaffenbasis Hmeimim zu unterbinden, die mehrfach von Drohnen beschossen worden war. Die Türkei versprach, den Einfluss der radikalen Dschihadisten im Inneren der Enklave zurückzudrängen. Die türkische Armee, die zwölf Beobachtungsposten auf syrischem Gebiet etabliert hat, blieb jedoch bisher untätig.