Im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016 hat die türkische Justiz erneut die Festnahme von mehr als 200 mutmaßlichen Gülen-Anhängern angeordnet. In einer von der Staatsanwaltschaft in Ankara geleiteten Ermittlung werden 129 aktive oder ehemalige Soldaten sowie elf Imame gesucht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe zudem die Festnahme von 74 Verdächtigen angeordnet.

Ihnen würden Verbindungen zum in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für den gescheiterten Putsch verantwortlich macht.



Bereits am Montag hatten Razzien gegen rund 250 mutmaßliche Gülen-Anhänger in mehreren Provinzen des Landes stattgefunden. Die Verdächtigen sollen aus dem Umfeld des türkischen Außenministeriums in Ankara stammen. 14 der Gesuchten sollen noch im Ministerium beschäftigt sein, die anderen seien bereits aus dem Staatsdienst entlassen worden, hieß es aus Justizkreisen. Ihnen werde vorgeworfen, zwischen den Jahren 2010 und 2013 bei den Eintrittssexamen für das Ministerium betrogen zu haben. Die Behörden werfen der Gülen-Bewegung vor, den Staat unterwandert und ihre Anhänger unter anderem durch Betrug bei Examen in den Staatsdienst geschleust zu haben.



Seit dem Umsturzversuch vom Juli 2016 geht die türkische Regierung weiterhin fast jede Woche gegen die Gülen-Bewegung, aber auch gegen Oppositionelle vor. Es wurden bislang mehr als 77.000 Menschen verhaftet und etwa 150.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Hunderte Verdächtige wurden bereits zu langen Haftstrafen verurteilt; zahlreiche weitere Urteile zu dem Putschversuch stehen noch aus. Gülen lebt im US-Exil im Bundesstaat Pennsylvania. Er dementiert jede Beteiligung an dem versuchten Putsch.

Bürgerrechtler werfen Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor, Kritiker zu unterdrücken. Die Regierung verteidigt das Vorgehen als notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit im Land. Laut Erdoğan sitzen zurzeit mehr als 30.000 mutmaßliche Gülen-Anhänger in türkischen Gefängnissen.