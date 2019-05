Bei einem Treffen im Weißen Haus hat sich US-Präsident Donald Trump positiv über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geäußert. Orbán habe in vielerlei Hinsicht einen "enormen Job" geleistet und werde "in ganz Europa respektiert", sagte Trump. Auch wenn Orbán"ein kleines Bisschen umstritten" sei, habe er sein "Land sicher gehalten".

Der US-Präsident nannte Orbán einen "harten Mann", der nach Meinung "vieler Leute" die richtige Einwanderungspolitik betreibe. In anderen Ländern, in denen ein anderer Kurs bei der Zuwanderung verfolgt werde, gibt es laut Trump hingegen "Probleme". Damit spielte der US-Präsident offenbar nicht zuletzt auf Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an, deren Einwanderungspolitik er immer wieder scharf kritisiert hat.

Orbán sagte seinerseits, sein Land sei "stolz" darauf, "mit den Vereinigten Staaten bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Terrorismus" zusammen zu stehen. Der Besuch Orbáns fand zehn Tage vor Beginn der Wahlen zum Europaparlament statt, bei denen die Rechtspopulisten und -nationalisten laut Umfragen auf Zuwächse hoffen können.

US-Senatoren kritisieren Orbán-Besuch

Die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten wird in der EU von zahlreichen Seiten kritisiert. Ihm werden antieuropäische Umtriebe, autoritäre Züge sowie Einschränkungen der Meinungs-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit vorgeworfen. Auch seine restriktive Einwanderungspolitik wird kritisiert. So äußerten im Vorfeld auch mehrere US-Senatoren in einem Brief an Trump (PDF) ihre Besorgnis über die Lage der Demokratie in Ungarn. Der US-Präsident bescheinigte Orbán allerdings, einen "hervorragenden" Job zu tun und übte keine Kritik an dessen Politik.

Kritik dürfte es höchstens an Orbáns Nähe zu Russland und China geben. So blockierte Orbán in der Nato die Annäherung zwischen der EU und der Ukraine und erlaubt der russisch dominierten Internationalen Investitionsbank (IIB) von Moskau nach Budapest umzuziehen. Er gewährt ihr Immunität im Hinblick auf Strafverfolgung und Transparenzanforderungen. Trump dürfte es bei dem Besuch zudem darum gegangen sein, seine Energie- und Rüstungsinteressen voranzutreiben.

In der Vergangenheit hatte Trump schon häufiger umstrittene Staatschefs im Weißen Haus empfangen und sich positiv zu ihnen geäußert. Hierzu gehören etwa Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und zuletzt Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro. Kritik an der Menschenrechtslage in den jeweiligen Ländern führte Trump nicht an. Zudem sucht er die Nähe zu Regierungen wie Italien, Polen oder auch Ungarn, die die EU äußerst kritisch sehen.