Nach der kurzfristigen Absage der Deutschlandreise von US-Außenminister Mike Pompeo ist dieser zu einem unangekündigten Besuch in den Irak gereist. Pompeo sei in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, wo Gespräche mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Außenminister Mohammed Ali al-Hakim angesetzt seien, hieß es aus irakischen Regierungskreisen.

Eigentlich hatte der US-Außenminister ein Jahr nach seinem Amtsantritt am Dienstag erstmals Deutschland besuchen wollen. In Berlin waren Treffen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant gewesen. Pompeo hatte seinen Besuch aber in letzter Minute abgesagt. Ein konkreter Grund für Pompeos Absage war zunächst nicht genannt worden. Als Begründung waren von Seiten der US-Regierung nur "dringende Angelegenheiten" angeführt worden.



Über Stunden war zudem nicht bekannt gewesen, wohin Pompeo stattdessen unterwegs war. Die Reise in den Irak wurde aus Sicherheitsgründen zunächst geheimgehalten.



Die US-Regierung hatte zuletzt versucht, den Druck auf das Nachbarland Iran zu erhöhen. Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran haben sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtert. Zuletzt hatten die USA ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet.

Vor seiner Abreise nach Europa hatte Pompeo zudem auf "eskalierende Aktivitäten der Iraner" und auf "Angriffe auf Interessen der USA" verwiesen. Die US-Luftstreitkräfte verlegen derzeit nach Angaben des Pentagon mehrere B 52-Langstreckenbomber sowie den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" in die Region.

Die iranische Regierung hatte ebenfalls Zweifel am Atomabkommen geäußert: Nach Angaben der staatliches Nachrichtenagentur Irna will Präsident Hassan Ruhani am Mittwoch seine Kollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland darüber informieren, die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen schrittweise zu reduzieren.