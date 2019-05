Es steht sehr dahin, ob das Ergebnis der Europawahlen der Europäischen Union aus ihrer Dauerkrise heraushilft. Das Brexit-Problem ist nicht ausgestanden und die Populisten werden die Kräftebalance im Straßburger Parlament verändern. Die nächsten Monate wird das Gezerre um Posten und Politiken, so muss man befürchten, die überfällige strategische Neuausrichtung der EU auf die heraufdämmernde neue Weltordnung weiter verzögern.

In dieser neuen Weltordnung wird das Verhältnis zwischen der etablierten Weltvormacht USA und der aufsteigenden Weltmacht China ein bestimmendes, wenn nicht gar das bestimmende Moment sein. Europa wird sich schleunigst darauf einstellen müssen. Wenn es nicht zu einer weltpolitischen Randerscheinung werden will, braucht es eine einheitliche Politik gegenüber Washington wie gegenüber Peking. Und es darf sich nicht länger der Einsicht verschließen, dass sich zwischen Amerikanern und Chinesen ein neuer Kalter Krieg anbahnt.

Es ist eine ganz neue Art von Kaltem Krieg. Er spielt sich weniger auf dem militärischen Feld ab, obwohl es auch dort – etwa im Südchinesischen Meer – eine direkte Konfrontation gibt. Vor allem jedoch geht es um technologische Konkurrenz. Wer wird auf dem wirtschaftlichen Feld Weltführungsmacht? Wird es China mit Xi Jinpings gigantischem Aufholprogramm "Made in China 2025", das zehn Schlüsselindustrien bis Mitte des nächsten Jahrzehnts an die Weltspitze hieven soll, wobei der Staat den künftigen global champions mit Fördergeldern in Höhe von vielen hundert Milliarden Dollar unter die Arme greift? Oder bleibt es doch Amerika, wo Donald Trump, seit er ins Weiße Haus einzog, mit einem wirtschaftlichen Showdown liebäugelt?



Eine Katastrophe für Huawei

"China ist nicht unser Freund", ist schon seit Langem seine Ansicht. "Es stiehlt unsere Arbeitsplätze, es treibt eine Abrissbirne durch unsere Industrie und kupfert in Schallgeschwindigkeit unsere Technologie ab." In der Verhängung von hohen Einfuhrzöllen sieht er den wichtigsten Hebel, um China zur Einsicht zu bringen. Vor einem Handelskrieg scheut er nicht zurück. Er sagt: "Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen."

Zunächst ging es Trump wohl nur darum, eine Art ebenes Spielfeld herzustellen, China also dazu zu bringen, seinen Markt weiter für Investitionen zu öffnen, den zwangsweisen Technologietransfer aufzuheben und die Respektierung des intellektuellen Eigentums durchzusetzen – alles Ziele übrigens, die auch die Europäer anstreben. Allerdings halten sie nichts von der Strafzollmanie des US-Präsidenten; sie wollen die bestehenden Probleme kooperativ angehen, nicht konfrontativ. Inzwischen sieht es freilich so aus, als wolle Washington nicht bloß ein ebenes Spielfeld, sondern nichts weniger als Pekings Kapitulation: letztlich seinen Verzicht auf Modernisierung.

Nicht nur hat Trump inzwischen Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von rund 250 Milliarden Dollar verhängt. Zugleich wies er seinen Unterhändler Robert Lighthizer an, denselben Zollaufschlag auf den Rest der Einfuhrgüter zu erheben, weitere 300 Milliarden also. Und in der vorigen Woche hat er Huawei – den zweitgrößten Hersteller von Smartphones in der Welt, der letztes Jahr für 200 Milliarden Dollar Smartphones ins Ausland lieferte – auf eine schwarze Liste gesetzt. Nach 90 Tagen Gnadenfrist müssen alle amerikanischen Unternehmen die Geschäftsbeziehungen mit Huawei abbrechen; und auch die Unternehmer aller anderen Länder werden aufgefordert, Huawei zu schneiden und es keineswegs am Aufbau des 5G-Netzwerks zu beteiligen. Es sei ein Sicherheitsrisiko; wie alle chinesischen Unternehmen sei es gesetzlich verpflichtet, den chinesischen Geheimdiensten Zugang zu allen Daten zu gewähren.



Für Huawei ist dies eine ziemliche Katastrophe. Es ist nach wie vor abhängig von der Lieferung amerikanischer Mikrochips; 2018 zahlte China für importierte Chips 300 Milliarden Dollar, mehr als für seine Erdöleinfuhr. Huaweis eigene Chipentwicklung dauert noch an. Ein ähnliches Embargo hatte vor einem Jahr den Telekomausrüster und Smartphoneproduzenten ZTE fast in den Ruin getrieben; Xi Jinping bewirkte jedoch telefonisch bei Trump eine Rücknahme der Strafmaßnahmen.