Anlässlich des Welttags der Pressefreiheit hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu einem besseren Schutz von Journalisten aufgerufen. "Eine freie, unabhängige und vielfältige Presselandschaft ist Voraussetzung für jede funktionierende Demokratie", sagte Maas während seines Besuchs in Mexiko. "Die Pressefreiheit zu schützen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben – in unserem eigenen Land und international." Deutschland stehe daher in engem Kontakt mit seinen Partnern für einen besseren Schutz von Journalistinnen und Journalisten weltweit.

Maas erinnerte an die Ermordung des slowakischen Reporters Ján Kuciak und des im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getöteten Journalisten Jamal Khashoggi. "Ihr Schicksal hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie es um die Pressefreiheit weltweit bestellt ist. Das gilt besonders auch hier in Mexiko, einem der weltweit gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten", sagte der Außenminister.

Laut dem letzten Länderbericht der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) aus dem Jahr 2017 ist Mexiko das gefährlichste Land für Journalisten in Lateinamerika. In den vergangenen 16 Jahren seien dort mindestens 99 Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit getötet worden. Dem Bericht zufolge geht von staatlicher Seite dabei die größte Bedrohung aus. So sei im mexikanischen Bundesstaat Veracruz beinahe die Hälfte der Drohungen und Angriffe auf Journalisten von Polizisten ausgegangen.

Maas befindet sich derzeit auf einer Lateinamerikareise. Nach Stationen in Brasilien und Kolumbien traf er am Donnerstag in Mexiko ein, wo er unter anderem seinen Kollegen Marcelo Ebrard traf.

1/10 Kambodscha: Eine junge Frau ist auf dem Weg zu einer Hochzeit. Sie lebt in einem Slum in der Hauptstadt Phnom Penh. Kambodscha wird seit mehr als 30 Jahren autokratisch regiert. In den umstrittenen Parlamentswahlen erhielt die Regierungspartei von Ministerpräsident Hun Sen im Juli 2018 die Mehrheit. Er hatte jedoch im Jahr zuvor die wichtigste Oppositionspartei verbieten lassen. Der britische Fotograf Adam Dean reiste im Wahljahr rund zehn Mal in das südostasiatische Land. © Adam Dean/ Panos Pictures 2/10 Peru: Das Leben der indigenen Völker im peruanischen Regenwald verändert sich. Ihr Lebensraum wird zerstört. Die Fotografin Leslie Searles zeigt in berührenden Bildern die Folgen für die Menschen. Insbesondere die Frauen leiden. Die Suizidrate ist hoch. © Leslie Searles 3/10 Russland: Die Bilder von Dmitri Markow zeigen Alltagsmomente in russischen Kleinstädten und Dörfern fern von Metropolen wie Moskau oder St. Petersburg. Er fotografiert mit dem Mobiltelefon. "Damit ist man den Menschen näher, man ist ein wenig eins mit ihnen, das gefällt mir", sagt er. Der russische Fotograf ist durch seinen Instagram-Account bekannt geworden. © Dmitri Markow 4/10 Jemen: Millionen Menschen leiden unter Hunger. Der Krieg hat das Land zerstört. Die französische Fotografin Véronique de Viguerie hat es geschafft, in das Land zu reisen. Ihre Fotos sind teilweise schwer zu ertragen. © Véronique de Viguerie/ Getty Reportage/ Verbatim 5/10 Rumänien: Am Rande der Hauptstadt Bukarest wird gebaut. Viele junge Leute wünschen sich, eine Wohnung in einer der vielen neuen Anlagen erwerben zu können. Ihre Träume tragen Namen wie American Village oder Flamingo Park. Der Fotograf Petrut Calinescu zeigt die Vororte als Fluchtpunkt für die neuen Wohnungsbesitzer, aber auch für jene, die anderswo keine Perspektive sehen. © Petrut Calinescu/ laif 6/10 Afghanistan: Der australische Fotograf Andrew Quilty lebt seit Jahren in Kabul und hält in Bildern fest, wie zerbrechlich die Normalität in Afghanistan ist. Diese Schule steht mitten im umkämpften Gebiet. Wegen der Gefechte ist der Unterricht nur eingeschränkt möglich. Die Schüler hören immer wieder Schüsse in der Nähe. © Andrew Quilty/ Agence VU 7/10 Kongo: Als Zeichen des Protests heben sie die Arme. Die Aktivistinnen und Aktivisten von La Lucha in der Demokratischen Republik Kongo zeigen damit, dass sie gewaltfrei protestieren wollen. Gegründet hat sich die Bewegung wegen der schlechten Versorgung mit Trinkwasser. Inzwischen kämpft sie für einen politischen Wandel. Hier zeigt der Fotograf Thomas de Wouters die Demonstranten vor dem Haus des Gouverneurs in Goma. © Thomas de Wouters 8/10 China: Unter Präsident Xi Jinping werden die Menschen in China immer stärker überwacht. Technologien wie die Gesichtserkennung erleichtern es der Regierung, die Bevölkerung bis in den Alltag hinein zu kontrollieren. Dieses Foto stammt aus dem Video eines Pekinger Softwareentwicklers. © Gilles Sabrié 9/10 Türkei: Dieses Bild ging durch die deutschen Medien. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel kommt am 16. Februar 2018 aus türkischer Haft frei und umarmt seine Frau Dilek Mayatürk-Yücel. In der Hand hält er einen Strauß Petersilie, den sie ihm als Zeichen ihrer Verbundenheit mitgebracht hatte. Noch immer sitzen in der Türkei mindestens 30 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis. © Veysel Ok 10/10 Bangladesch: 107 Tage saß der Fotograf Shahidul Alam im Gefängnis. Der Vorwurf: Er habe durch provokante Aussagen Angst und Panik verbreitet. Ein umstrittenes Gesetz in Bangladesch stellt "diffamierende" oder "blasphemische" Onlineinhalte unter Strafe und liefert so den Vorwand für willkürliche Verhaftungen. Alam ist mittlerweile frei, doch die Anschuldigungen wurden nicht fallen gelassen. © Sumon Paul/ Drik

Situation in Europa hat sich deutlich verschlechtert

Auch in Europa wird die Stimmung gegenüber Pressemitarbeitern feindlicher. Das zeigen einige Fälle, die sich jüngst ereignet haben.



So haben am 1. Mai Vermummte in Zürich einen Journalisten der Weltwoche angegriffen und auch eines seiner Kinder verletzt. Die Angreifer sollen Alex Baur beschimpft haben, weil er den falschen Arbeitgeber habe – er habe auf dem Maifest nichts zu suchen, berichtet der Schweizer Tagesanzeiger. Nachdem Baur einen ersten Angriff von drei Personen abgewehrt habe, sei eine größere Gruppe wiedergekommen und habe ihn leicht verletzt. Die Angreifer schlugen zudem seine Tochter in den Magen und zerstörten den Empanadasstand seiner Frau.

In Österreich wird derzeit der ORF-Moderator Armin Wolf von der regierenden FPÖ unter Druck gesetzt. Anlass dafür war ein Interview am 23. April, in dem Wolf den FPÖ-Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Harald Vilimsky, zu einem Plakat befragte. Wolf verglich die dortige Abbildung mit einer antisemitischen Zeichnung aus der NS-Zeitschrift Stürmer. Dadurch sah sich die österreichische FPÖ diffamiert und ging gegen den Moderator vor. Daraufhin empfahl der ORF-Stiftungsratsvorsitzende und ehemalige Parteichef Norbert Steger dem Journalisten eine Auszeit, "um auf Gebührenzahlerkosten durch die Welt zu fahren und sich neu zu erfinden". FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel sagte gar, Wolf solle mit seinem Ton im "Volksgerichtshof" auftreten.

In Nordirland hat sich die Neue IRA Ende April bekannt, eine Journalistin aus Versehen getötet zu haben. In einem in der Zeitung The Irish News veröffentlichten Bekennerschreiben heißt es: "Im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand."

Die laufende Statistik der ROG zeigt an, dass 2019 bereits neun Journalisten getötet wurden und derzeit 174 inhaftiert sind. In einer im April veröffentlichten neuen Rangliste der Pressefreiheit heißt es, dass Medienschaffende "zunehmend in einem Klima der Angst arbeiten – vor allem in Ländern, in denen sie sich bisher im weltweiten Vergleich eher sicher fühlen konnten". Europa gehöre zu den Regionen, die sich am stärksten verschlechtert haben.