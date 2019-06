Mohammed Mursi ist tot. Der frühere ägyptische Präsident soll laut Angaben aus Justiz- und Sicherheitskreisen und dem staatlichen Fernsehsender bei einem Gerichtstermin in Kairo zusammengebrochen. Laut einem Justizvertreter habe er 20 Minuten lang vor dem Richter gesprochen. Dabei habe er sich sehr aufgeregt und sei in Ohnmacht gefallen. Mursi sei schnell ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben. Die Todesursache ist bislang unkar.

Mursi wurde 2012 nach dem Sturz des Langzeitherrschers Husni Mubarak in den ersten demokratischen Wahlen in Ägypten zum Präsidenten gewählt. Er gehörte der Muslimbruderschaft an, die unter Mubarak verfolgt worden war und nach seinem Sturz 2013 wieder verboten wurde und heute als Terrororganisation verfolgt wird.

Mursis Präsidentschaft war von Konflikten mit dem Militär, mit der Justiz und mit der Revolutionsjugend gekennzeichnet, die die Revolte gegen Mubarak getragen hatte. Nach Massenprotesten stürzte ihn das Militär am 3. Juli 2013 unter Führung des heutigen Staatschefs Abdel Fattah al-Sisi. Seitdem stand er in mehreren Strafverfahren vor Gericht, etliche davon führten zu Urteilen mit mehrjährigen Haftstrafen. Beim jetzigen ging es um Spionagevorwürfe.

Viele Kritiker warfen Mursi vor, zu konfrontativ regiert zu haben. Vor allem nicht-islamistische Gruppen sahen ihn kritisch und lehnten eine Zusammenarbeit mit ihm ab, obwohl ihn viele 2012 in der Stichwahl um das Präsidentenamt unterstützt hatten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der enge Beziehungen zu Mursi unterhalten hatte, würdigte ihn als einen "Märtyrer".