Die USA sind im Atomstreit mit dem Iran ohne Vorbedingungen zu Gesprächen bereit. "Wir sind bereit, uns an einen Tisch mit ihnen zu setzen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in der Schweiz. Allerdings werde sein Land den Kampf gegen die "bösartigen Aktivitäten" des Iran fortsetzen. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am Samstag erklärt, sein Land sei offen für Gespräche, allerdings nicht "auf Befehl" aus Washington. Beide Seiten müssten sich "mit Respekt und im Rahmen des internationalen Rechts" zusammensetzen.



US-Präsident Donald Trump hatte vor einem Jahr den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet. Nach einer weiteren Verschärfung der Sanktionen kündigte der Iran Anfang Mai an, bestimmte Auflagen aus der Vereinbarung nicht mehr einzuhalten, und drohte binnen 60 Tagen mit weiteren Schritten. Die USA verschärften wiederum die Sanktionen gegen den Iran und verlegten Kriegsschiffe und Langstreckenbomber in die Region.

Mit dem Atomabkommen vom Juli 2015 soll verhindert werden, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug sollten die Vertragspartner, vor allem die USA, ihre gegen den Iran gerichteten Sanktionen abbauen und den Handel normalisieren.