Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat sich anlässlich seines Besuchs in Nordkorea für eine friedliche Lösung der internationalen Spannungen mit dem Regime eingesetzt. In einem Gastbeitrag für die staatliche nordkoreanische Zeitung Rodong Sinmun schrieb Xi einen Tag vor seinem Besuch, China unterstütze Nordkoreas "richtige Richtung", die Probleme auf der koreanischen Halbinsel politisch zu lösen. In dem Artikel hob er zu einem großen Teil die freundschaftlichen Beziehungen beider Länder hervor und kündigte an, sich stärker dafür einzusetzen, dass die Verhandlungen über die Probleme vorankommen. Xi ließ dabei aber die auch von China gedeckten Sanktionen gegen Nordkorea unerwähnt.



Mit Xi besucht erstmals seit 14 Jahren ein chinesischer Präsident wieder Nordkorea. Der Termin anlässlich des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen weckt in der Region die Hoffnung, dass die festgefahrenen Verhandlungen über das international kritisierte nordkoreanische Atomwaffenprogramm weitergehen. Historisch gelten die beiden kommunistischen Staaten als Freunde. Der Machtübernahme Kims in Nordkorea Ende 2011 folgte jedoch eine merkliche Abkühlung des Verhältnisses. Um im Atomkonflikt Nähe zu China zu zeigen, hatte Kim den chinesischen Präsidenten zuvor bereits mehrfach in China besucht. Seit März 2018, als Kim zum ersten Mal überhaupt einen offiziellen Staatsbesuch machte, ist er insgesamt viermal in China mit Xi zusammengekommen.



"Blutsbande zwischen zwei Völkern"

Auch Nordkorea knüpft an den Besuch Hoffnungen: "Genosse Xi kommt zu Besuch inmitten wichtiger und schwieriger Aufgaben angesichts komplexer internationaler Beziehungen", schrieb die Zeitung Rodong Sinmun in einem Leitartikel. Das zeige deutlich, dass Chinas Partei und Regierung der Freundschaft mit Nordkorea eine große Bedeutung beimessen. Das Treffen hebe die gegenseitigen Verbindungen hervor, die "trotz Gegenwind niemals ins Schwanken geraten". Außerdem werde die "Blutsbande zwischen zwei Völkern" gestärkt.

Die Reise des chinesischen Präsidenten und seiner Delegation findet kurz vor dem G20-Gipfel in Japan Ende des Monats statt, wo ein direktes Treffen Xis mit US-Präsident Donald Trump geplant ist. Dadurch erhält der erste Besuch eines chinesischen Präsidenten in Nordkorea seit 14 Jahren zusätzlich eine besondere Bedeutung.



Kim hatte sich zuletzt unter anderem auch mit den Präsidenten der USA und Russlands getroffen. Insbesondere das erste der beiden Gipfeltreffen mit Trump im Juni 2018 wurde als diplomatischer Sieg Kims gewertet, weil er dabei auf Augenhöhe mit dem US-amerikanischen Präsidenten verhandelte.