Großbritanniens Innenminister Sajid Javid hat das Auslieferungsersuchen der USA für Julian Assange genehmigt. Er habe den Antrag formell bestätigt, sagte Javid im BBC-Radio. Die Entscheidung liege nun bei der Justiz. Die USA hatten am Mittwoch den offiziellen Auslieferungsantrag gestellt.

Am Freitag soll die nächste Anhörung in Fall des WikiLeaks-Gründers stattfinden. Assange, der sich derzeit in einem Gefängnis in London befindet, soll über Video zugeschaltet werden. Bis zu einer endgültigen Entscheidung darüber, ob er in die USA ausgeliefert werden wird, dauert es voraussichtlich noch Monate.



Wenn die grundlegenden Kriterien erfüllt sind, muss der britische Innenminister ein gültiges Auslieferungsgesuch unterzeichnen. Anschließend müssen die Gerichte entscheiden, ob die betreffende Person ausgeliefert werden kann. Der Innenminister entscheidet anschließend, ob er die Auslieferung anordnet.

Die US-Regierung wirft Assange vor, in Zusammenarbeit mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material über Einsätze des US-Militärs im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Assange ist in 18 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung und Spionage. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

2010 hatte die schwedische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Julian Assange wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung eingeleitet. Zwei Jahre später hatte sich der heute 47-Jährige wegen eines europäischen Haftbefehls in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet und dort politisches Asyl beantragt. Im April dieses Jahres hatte die britische Polizei Assange festgenommen, nachdem die Botschaft von Ecuador das Asyl aufgehoben hatte. Wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen war er daraufhin zu 50 Wochen Haft verurteilt worden. In Schweden war das Verfahren gegen Assange 2017 eingestellt worden, später nahmen die Ermittler die Untersuchungen jedoch wieder auf. Ein neuer Haftbefehl wurde beantragt.

1/17 Julian Assange, Gründer der Whistleblowingplattform WikiLeaks, bei einer Pressekonferenz im November 2010 in Genua: Assange und sein Netzwerk veröffentlichten zwar schon seit drei Jahren Dokumente. Doch breite internationale Aufmerksamkeit bekamen sie erst jetzt mit der Veröffentlichung von Hunderttausenden geheimen Dokumenten über die US-Kriege im Irak und Afghanistan. © Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images 2/17 Der gebürtige Australier, hier bei einem Auftritt in London 2010, kam bei seiner Hackerkarriere schon früh in Konflikt mit dem Gesetz: 1992 wurde Assange wegen Hackings in seiner Heimat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Leon Neal/AFP/Getty Images 3/17 Assange ist das prominenteste Gesicht von WikiLeaks, Transparenz sein Lebensthema. Er selbst beruft sich dabei auf die Presse- und Meinungsfreiheit – was US-Behörden aber anders sehen: Für sie ist WikiLeaks kein journalistisches Medium. © Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images 4/17 Nicht nur für das Recht auf freie Information setzte Assange sich ein. Wie hier auf einer antikapitalistischen Demonstration in London kritisierte er etwa den globalen Finanzkapitalismus. © UPI Photo/imago 5/17 Seit 2010 läuft gegen Assange ein Verfahren in Schweden: Er soll sich an zwei Frauen vergangen haben. In London wurde er zunächst in Untersuchungshaft genommen, gegen Kaution aber wieder freigelassen. Der Rechtsstreit zog sich, 2012 hätte Assange dann nach Schweden ausgeliefert werden sollen. Er entzog sich und floh in die Botschaft von Ecuador. © Peter Macdiarmid/Getty Images 6/17 Die US-Behörden konnten Assange selbst nie habhaft werden. Allerdings wurde der US-Soldat Bradley Manning, heute Chelsea Manning, verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, illegal Dokumente an die Enthüllungsplattform weitergegeben zu haben. © Courtesy U.S. Army/Reuters 7/17 Das Botschaftsasyl wurde für ihn zu einer Art Gefängnis: Obwohl Ecuador Assange auch ins Land geholt hätte, konnte er die Botschaft nicht verlassen. Großbritannien drohte stets mit seiner Festnahme, sollte er etwa versuchen, zu einem Flughafen zu gelangen. © Stefan Wermuth/Reuters 8/17 Julian Assange vor dem Haus des befreundeten Journalisten Vaughan Smith 2010: Viele WikiLeaks-Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Server- und Prozesskosten werden mit Spenden finanziert. © Paul Hackett/Reuters 9/17 Obwohl Assange die Botschaft in London über sieben Jahre lang nicht verlassen konnte, trat er bisweilen öffentlich auf, mal im Netz oder, wie hier 2012, auf dem Balkon des Gebäudes. © xIanxWestx/imago 10/17 2015 zugeschaltet auf Videoleinwand in Buenos Aires: Trotz des Asyls in der Botschaft knirschte es immer wieder zwischen Assange und seinem Gastland. Seine 2017 gewährte Staatsbürgerschaft wurde aufgehoben, und zuletzt nahm man ihm den Internetzugang. © Juan Mabromata/Getty Images 11/17 Seine Festnahme in London erfolgte auf Wunsch der Botschaft: Assange habe sich respektlos verhalten und sei als Gast der Botschaft untragbar geworden. © Steffi Loos/AFP/Getty Images 12/17 Assanges Katze im Botschaftsgebäude in London: Zu den letzten großen Veröffentlichungen der Plattform zählten Mails aus dem Inneren der Demokratischen Partei kurz vor der US-Präsidentschaftswahl 2016. Sie sollen von russischen Hackern stammen – und Donald Trump den Weg zur Präsidentschaft geebnet haben. © Peter Nicholls/Reuters 13/17 Schweden stoppte zwar die Ermittlungen, nach seiner Festnahme droht Assange trotzdem ein Prozess. Ein britisches Gericht hat einen Haftbefehl ausgestellt, weil Assange gegen Kautionsauflagen verstoßen haben soll. © xTolgaxAkmenx/imago 14/17 Assange-Unterstützerinnen und -Unterstützer nach dessen Festnahme in London © xWiktorxSzymanowiczx/imago 15/17 Auch Vivienne Westwood mischte sich nach seiner Festnahme unter die Assange-Unterstützer. © Peter Summers/Getty Images 16/17 Am Donnerstag wurde Assange von Polizisten aus der Botschaft getragen – Kopf voraus. © Adrian Cotterill/Daily Dooh/Reuters 17/17 Gealtert, mit langen Haaren und Bart, aber offensichtlich immer noch zuversichtlich, winkt Assange vor seinem Gerichtstermin in die Kameras. © Henry Nicholls/Reuters

Der gebürtige Australier Assange bezeichnet die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn als Vorwand, um ihn festnehmen und an die USA ausliefern zu können. Ein Experte der UN hatte die Sorge geäußert, dass Assanges Gesundheitszustand durch den jahrelangen Hausarrest in der Botschaft von Ecuador schweren Schaden genommen haben könnte. Nils Melzer, der für die UN als Sonderberichterstatter zum Thema Folter tätig ist, sagte, Assange weise alle Symptome psychischer Folter auf, darunter "extremer Stress, chronische Angst und ein schweres psychologisches Trauma".