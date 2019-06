Hunderte Demonstranten in Hongkong haben aus Protest gegen das umstrittene Gesetz zur Auslieferung von Verdächtigen an China die Zentrale der Lokalregierung belagert. Die überwiegend jungen Menschen warfen am Mittwochmorgen Barrieren um, rangelten mit der Polizei und versuchten den Amtssitz sowie die Büros des Legislativrats zu stürmen. Zudem blockierten sie zwei Hauptstraßen in der Innenstadt und brachten damit den Verkehr zum Erliegen. Das Stadtparlament verschob die für Mittwoch geplante zweite und dritte Lesung des Gesetzes, über das am 20. Juni abgestimmt werden soll.



Am Wochenende hatten Hunderttausende Menschen in der halbautonomen Sonderverwaltungszone gegen die Vorlage protestiert. Es war die größte Demonstration seitdem die ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 an China übergeben wurde. Kritiker des Entwurfs argumentieren, dass an die chinesische Justiz überstellte Verdächtige nicht dieselben Rechte wie in Hongkong bekommen würden. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hält die Gesetzesänderung für notwendig, um rechtliche Schlupflöcher zu schließen. Bisher hatte Hongkong keine Menschen an das chinesische Festland ausgeliefert, weil das chinesische Justizsystem wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weit verbreitet ist.

Bei der Rückgabe von Großbritannien hatte die chineische Führung Hongkong unter der Formel "Ein Land, zwei Systeme" für 50 Jahre weitreichende innere Autonomie zugesagt. In Hongkong gelten daher Grundrechte, die den Bürgern der Volksrepublik vorenthalten werden, etwa Meinungs- und Pressefreiheit. Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich zunehmend in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen auszuhöhlen.