Die Rolle rückwärts liegt ihm eigentlich nicht, möchte man meinen. Donald Trump sieht sich ja gern als beinharten Verhandler, der seinen Gegnern so lange mächtig Druck macht, bis sie tun, was er will. Ohne Kompromisse. Sein Deal oder kein Deal. Wie erfolgreich das ist, oder eher wie sehr die Realität von diesem Bild abweicht, zeigen einige Beispiele aus jüngerer Zeit.

Mexiko wollte der US-Präsident mit Zöllen gefügig machen. Trump drohte – die Adressaten erfahren das für gewöhnlich per Twitter, wie alle anderen auch – und ließ es dann doch bleiben, als das Nachbarland in der Migrationspolitik vermeintlich Zugeständnisse machte. Was Trump als Deal verkaufte, der durch seine harten Methoden zustande gekommen sei, waren letztlich Maßnahmen, denen Mexiko lange zuvor schon grundsätzlich zugestimmt hatte: mehr Grenzschutz, mehr Kontrollen im Land.

Warum also das Spiel mit den Zöllen? Dass sie den USA selbst immens geschadet hätten, lässt zumindest die Vermutung zu, dass die Aktion vor allem großes Theater war. Oder dass sich Trump letztlich doch vom Widerstand auch in der eigenen Partei davon überzeugen ließ, wie unsinnig ein solcher Schritt gewesen wäre. Um dann in seiner Paraderolle zu glänzen: als Gewinner von Konflikten, die es ohne ihn gar nicht erst gegeben hätte. Wobei auch der Sieg oft nur schäbiger Schein ist.

Alles andere als maximale Redebereitschaft

Noch so ein Rückzieher, wenngleich mit anderen Vorzeichen: Bereits beschlossene Angriffe auf den Iran, nachdem eine amerikanische Drohne abgeschossen worden war, sagte Trump nur Minuten vor ihrer Ausführung wieder ab. Was unzweifelhaft positiv ist, aber womöglich genau so gedacht gewesen sein könnte: mit der Peitsche winken, damit der Gegner glaubt, dass es brisant wird.

Nur ist überhaupt nicht klar, was der US-Präsident ernst meint und was nicht. Sein eigentliches Ziel sind offenbar Verhandlungen, aber da endet die Strategie wohl schon. Diplomatische Vereinbarungen mit dem Iran scheinen derzeit unwahrscheinlicher denn je; der maximale Druck der Amerikaner bewirkt alles andere als maximale Redebereitschaft in Teheran. Jedenfalls ist das Spiel mit den Drohungen in diesem Fall ungleich heikler, als wenn es um Zölle auf Autos oder Avocados geht.

Eine weitere Runde ruhmloser Rückzieher läuft wohl gerade in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Trump droht mit landesweiten Razzien, um illegale Einwanderer aus dem Land konsequent abzuschieben, inklusive der damit verbundenen Trennung von Familienmitgliedern, wenn die Kinder in den USA geboren wurden und also anders als ihre Eltern bleiben dürften. Die Aktion hätte am vergangenen Wochenende erfolgen sollen, um zu demonstrieren, dass die Einwanderungsgesetze kompromisslos durchgesetzt würden. "Millionen" würden ausgewiesen, hatte Trump einige Tage zuvor angekündigt, passend zum Auftakt seines neuen Wahlkampfs – obwohl der alte ja nie aufgehört hatte. Derweil schätzten die Behörden, dass rund 2.000 Familien von den geplanten Razzien betroffen wären, irgendwann demnächst.

Der Präsident hat die Aktion aber um zwei Wochen verschoben. Angeblich hätten ihn die oppositionellen Demokraten darum gebeten, um andere und gemeinsame Schritte in der Einwanderungspolitik zu diskutieren. Klingt täuschend vernünftig. Der Hintergrund ist dieser: Im Kongress ist derzeit ein Paket über fast 4,6 Milliarden Dollar auf dem Weg, das die Regierung für dringend nötig hält, um die Lage an der Grenze zu Mexiko zu verbessern – und die Zustimmung der Demokraten dazu hängt auch von dem ab, was sonst noch passiert.

Aus Trumps Sicht ist die Drohung mit den Familienabschiebungen das Mittel der Wahl, um dem politischen Gegner Zugeständnisse bei den "Asyl- und Schlupflochproblemen an der südlichen Grenze" abzupressen. "Wenn nicht, beginnen die Abschiebungen!", twitterte er. Die Demokraten sehen es andersherum. Sie verlangen den Verzicht auf die Razzien; die seien ein Angriff auf Minderheiten, deren einziges Verbrechen darin bestehe, illegal ins Land gekommen zu sein – andernfalls könnten einige von ihnen das Finanzierungspaket durchaus nicht mittragen. Die Demokraten fürchten ohnehin, dass ein Teil des Geldes in Trumps Abschreckungsmaßnahmen fließen könnte, anstatt dass damit die humanitären Bedingungen etwa in den Auffanglagern verbessert würden. Der Präsident dürfte überparteilich getragene Reformen in der Asyl- und Einwanderungsgesetzgebung mit seinem Gefuchtel eher erschwert als beschleunigt haben.



Wie mit diesem Kerl zusammenarbeiten?

Was also erreicht Trump als harter Hund der Politik drinnen wie draußen? Vollständig vorgetäuscht ist der Druck ja nicht: Der Iran muss die brutalen Sanktionen und militärischen Manöver ebenso schmerzlich zur Kenntnis nehmen wie Mexiko und andere jede Zoll- oder sonstige Drohung sehr ernst nehmen müssen, und auch in der Einwanderungspolitik ist der Präsident wie bei vielen weiteren Themen kein Weichei. Nur weiß eben niemand so recht, wie weit er wirklich gehen würde, was er jeweils genau erreichen will, wo sich Spielraum für Einigungen ergibt und auf was am Ende Verlass sein wird, ja, wie man ganz grundlegend mit diesem Kerl zusammenarbeiten soll.



Das Ergebnis ist eine Instabilität, die, wenn es gut läuft, nur vorübergehend ist: ein kurzer Einbruch an den Börsen, ein Aufatmen, weil es dann doch nicht so schlimm gekommen ist, wie zu befürchten stand – das alles hat längst die halbe Welt abstumpfen lassen. Nachhaltiger als ein wenig handelskriegerischer Markttrubel unter Freunden ist die zerstörerische Kraft, die das Spiel mit den Drohungen im Umgang mit verfeindeten Mächten wie dem Iran oder Nordkorea entfaltet. Wenn es da kurz vor Krieg steht, ist die Rolle rückwärts zur richtigen Zeit tatsächlich die klügste Übung. Besser wäre, wenn es nicht immer erst soweit kommen müsste.