Die USA haben nach chinesischen Angaben zugesagt, keine neuen Zölle auf Importe aus China zu erheben. Das berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Zuvor hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonfliktes geeinigt. Ihr Treffen fand am Rande des G20-Gipfels in Japan statt.

Der US-Präsident hatte vor dem Treffen angedroht, die schon für die Hälfte der Importe aus China geltenden Sonderabgaben auch auf den Rest der China-Einfuhren im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar auszuweiten, falls er kein Entgegenkommen sehe.



Im Bemühen um einen Deal seien beide Länder "wieder auf Kurs", sagte Trump nun in Japan. Er sprach von einem sehr, sehr guten Treffen mit Xi, das besser als erwartet gelaufen sei. Zeitnah wolle sich auch Peking äußern.



Die Regierung in Washington wirft der chinesischen Seite unfaire Handelspraktiken, Diebstahl geistigen Eigentums und andere Raubtiertaktiken vor, um technologisch an den USA vorbeizuziehen. Als Druckmittel hatte Trump Sonderzölle auf chinesische Güter im Milliardenumfang verhängt, die Volksrepublik reagierte mit Gegenzöllen in ähnlichem Umfang.

Nach elf Verhandlungsrunden wurden die Gespräche im Mai eingestellt. Seitdem haben sich die Spannungen nochmals verschärft.