Am Donnerstag reisten die 28 Staats- und Regierungschefs der EU nach Brüssel, um das Spitzenpersonal der Union zu bestimmen: den Kommissionspräsidenten, den Präsidenten des Europäischen Rats, des Europaparlaments, der Europäischen Zentralbank und den Posten der EU-Außenbeauftragten. Das geschieht alle fünf Jahre einmal. Das ist jedes Mal anstrengend, doch dieses Jahr ist etwas anders: Das Ringen ist nicht nur zäh, es ist noch um einiges komplizierter als in der Vergangenheit. Alle hatten Vorstellungen, Wünsche, vielleicht sogar Pläne, doch eine Lösung für das ganze Drama hatte keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach einer langen Sitzungsnacht vertagten sie die Entscheidung auf einen Sondergipfel am 30. Juni.

Schuld daran sind in erster Linie zwei Akteure: Die europäischen Wähler und der französische Präsident Emmanuel Macron. Aber eins nach dem anderen.

Die Europäerinnen und Europäer haben Ende Mai ein Parlament gewählt, in dem es keine klaren Mehrheitsverhältnisse mehr gibt. Bisher hatten Christdemokraten und Sozialdemokraten im europäischen Parlament zusammen deutlich mehr Sitze als alle anderen. Sie mussten sich nur einigen, was ihnen auch meistens gelang. Die Aussicht auf Macht und Einfluss führte sie zusammen. Auf diese Weise wurde der Christdemokrat Jean-Claude Juncker 2014 Chef der EU-Kommission und der Sozialdemokrat Martin Schulz Parlamentspräsident. Beide hatten sich damals als sogenannte Spitzenkandidaten den Wählern gestellt. Der Rat, also die 27 Staats- und Regierungschefs, akzeptierte die Einigung der beiden großen Parteifamilien, wenn auch nicht mit großer Freude. Sie ließen und lassen sich nur ungern die Besetzung der EU-Spitzenpositionen vorschreiben. Aber die informelle große Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten versprach Stabilität – und einen gut geölten europäischen Maschinenraum.

Die europäische Groko ist dahin – das macht's kompliziert

Diese informelle große Koalition ist seit Ende Mai dahin. Christdemokraten und Sozialdemokraten haben zusammen keine Mehrheit mehr. Sie brauchen Partner: die Liberalen und die Grünen. Wer sich um das Amt des Kommissionspräsidenten bewirbt, muss also mindestens drei Parteien hinter sich scharen können. Der Deutsche Manfred Weber, Fraktionschef der EVP, erhebt Anspruch auf diesen Posten. Er hat dafür kandidiert – und seine EVP ist aus den Wahlen als stärkste Partei hervorgegangen. In den letzten Tagen und Wochen hatte er sich um Unterstützung bemüht; nur so kann er hoffen, seinen Anspruch durchzusetzen. Doch die Sozialdemokraten und Liberalen verweigern sich bislang.



An diesem Punkt kommt Emmanuel Macron ins Spiel. In den Tagen vor dem Gipfel machte er wiederholt deutlich, dass er Weber für ungeeignet hält. Er tat das auf so offensive Weise, dass er damit Angela Merkel in Schwierigkeiten brachte. Merkel nämlich hält aus innenpolitischen Gründen an Weber fest. Ist ihr Kandidat doch das lebende Symbol für die Versöhnung zwischen CDU und CSU. Ein führender CDU-Politiker in Brüssel sagte dazu: "Deshalb hat die CDU einen Niederbayern in ganz Deutschland plakatiert!"

Macron selbst weist den Vorwurf zurück, er habe mit seiner Haltung einen Konflikt mit Deutschland heraufbeschworen. Schließlich habe er sich immer mit Merkel beraten. Zu diesen versöhnlichen Tönen passte allerdings nicht, dass er in den Tagen zuvor die Kanzlerin selbst als Kommissionspräsidenten ins Spiel gebracht hatte.



Macron würde Merkel unterstützen – ein Affront

"Wenn sie wollte, würde ich sie unterstützten!" Der amtierenden deutschen Kanzlerin gönnerhaft vorzuschlagen, sie für den vergleichsweise unbedeutenden Posten der Kommissionspräsidentin vorzuschlagen, das grenzt schon an Beleidigung. Trotz dieser Selbstherrlichkeit gestand Macron dem Europäischen Parlament eine Rolle bei der Besetzung der Posten zu: "Wir müssen eng mit dem Parlament zusammenarbeiten!", sagte er auf dem Gipfel. Ohne allerdings auszuführen, wie diese Zusammenarbeit genau auszusehen habe. Es ist bekannt, dass Macron das Spitzenkandidatenmodell des Parlaments ablehnt. Auch in diesem Punkt unterscheidet er sich von Merkel.



Macron versuchte also auf dem Gipfel, die Initiative zu ergreifen – aber es ist nicht klar, zu welchem Zweck. "Wir brauchen das beste Team für Europa!", sagte er in Brüssel. Nur Weber zählt Macron nicht dazu. Das hat er hinlänglich deutlich gemacht. Eine Zeit lang war der Brexitverhandler Michel Barnier im Gespräch, aber Macron hat zu verstehen gegeben, dass er auch ihn nicht wirklich will. Aber wen will Macron dann? Und was? Warum spielt er mit so hohem Einsatz? Macron wirbelt in Brüssel zwar vieles durcheinander, aber eine Antwort auf diese Fragen hat er nicht gegeben. Der ambitionierte EU-Reformator gibt den Monsieur Non.