Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf dem EU-Gipfel einem Entwurf zufolge vorerst nicht auf die CO2-Neutralität bis 2050 geeinigt. Bei dem Punkt gebe es nicht die erforderliche Einstimmigkeit, hieß es in dem Entwurf für die Abschlusserklärung. Damit wandere das Ziel in eine Fußnote, bestätigten mehrere EU-Diplomaten. Vor allem Polen, Ungarn und Tschechien hätten sich gesträubt, heißt es demnach. Für eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten sei die Klimaneutralität bis 2050 aber weiter ein Ziel.



Deutschland hatte sich der Initiative angeschlossen. Nach derzeitigem Stand soll Deutschland bis 2050 den Treibhausgasausstoß um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Im Klimaschutzplan von 2016 der vorigen großen Koalition aus Union und SPD ist vom "Leitbild einer weitgehenden Treibhausgasneutralität bis 2050" die Rede.

Klimaneutral bedeutet, dass durch Herstellungsprozesse oder andere energieaufwändige Vorgänge keine zusätzlichen Mengen an klimaschädlichen Abgasen freigesetzt werden. Sind Emissionen unvermeidlich, kann ein Unternehmen sie auch an anderer Stelle reduzieren beziehungsweise kompensieren, etwa durch Aufforstung oder Speicherung. Dafür muss die Energieversorgung von Öl, Kohle und Gas weitgehend auf Wind, Sonne, Biosprit und Ähnliches umgestellt und Energie extrem sparsam eingesetzt werden, etwa in optimal gedämmten Häusern.

Polen und andere wollen Ausgleich

Polen hat bisher einen hohen Anteil Kohlestrom und müsste für eine solche Energiewende noch mehr investieren als andere EU-Länder. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte bereits vor dem Gipfel gesagt, Polen werde sich nicht auf strengere EU-Klimaziele einlassen, solange die EU keinen entsprechenden Ausgleich für Mitgliedstaaten anbietet. Polen hatte dabei die Unterstützung von Ungarn, Tschechien und Estland, wie ein EU-Diplomat sagte. Für eine Festlegung wäre Einstimmigkeit nötig gewesen.

Morawiecki sagte, westeuropäische Länder verbrauchten doppelt soviel Energie wie Polen. Dennoch sähen sie sich selbst nicht als Umweltverschmutzer, weil ein Großteil ihrer industriellen Produktion in andere Teile der Welt verlagert worden sei, etwa nach Asien. Polen könne sich dies nicht leisten, da seine Entwicklung wegen der kommunistischen Vergangenheit des Landes 50 Jahre hinterher sei.

Sehr weiche Formulierung

Der rasche Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft soll dem Ziel des Pariser Klimaabkommens dienen, die globale Erwärmung bei höchstens 2, möglichst aber bei 1,5 Grad zu stoppen. 1 Grad plus ist im Schnitt weltweit bereits erreicht. Vergleichsmaßstab ist jeweils die Zeit vor der Industrialisierung.

Frankreich hatte die Initiative für eine Festlegung auf 2050 ergriffen, der sich Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten anschlossen. Wegen des Widerstands einiger Länder wurde in der Gipfelerklärung als Kompromiss eine sehr weiche und umständliche Formulierung gewählt. Auch die ging am Ende aber nicht durch. Die Fußnote verweist nach Angaben von Diplomaten darauf, dass eine Mehrheit der EU-Länder das Datum mittrug.