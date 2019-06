Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron indirekt angegriffen. In einem Gastbeitrag für die Welt kritisiert Weber: "Seit dem Europäischen Rat ist das Spitzenkandidatenprinzip vermeintlich begraben. Bisher haben diejenigen obsiegt, die destruktiv unterwegs sind und etwas verhindern wollen."

Weber will EU-Kommissionspräsident werden. Macron hatte sich in der Vergangenheit vehement dagegen gewehrt, dass nur ein Politiker, der zuvor Spitzenkandidat seiner Partei bei den Europawahlen war, zum Präsidenten der Europäischen Kommission gewählt werden soll. Er selbst favorisiert die dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatte es noch keine Lösung gegeben. Für das kommende Wochenende ist ein weiterer Sondergipfel angesetzt.

"Teile des Europäischen Rates wollen die Idee des Spitzenkandidatenprinzips, dass nur ein Kandidat, der vor der Wahl Gesicht gezeigt hat, Kommissionspräsident werden kann, einfach vom Tisch wischen. Das Wahlergebnis würde damit irrelevant", schreibt Weber. Die massiv gestiegene Wahlbeteiligung spiele plötzlich keine Rolle mehr. "Die EU ist auf bestem Wege zurück zur Entscheidungsfindung im Hinterzimmer. Die Frustration von Wählern ist absehbar."

Tatsächlich wurde das Spitzenkandidatenprinzip zum ersten Mal 2014 bei der Wahl des aktuellen Präsidenten Jean-Claude Juncker angewendet. Durch das Prinzip wird die Wahl des Kommissionspräsidenten oder der Präsidentin verstärkt an den Ausgang der Europawahl gekoppelt.

Auch der Vertrag von Lissabon – sozusagen die Verfassung der EU – sieht vor, dass der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit einen Kommissionspräsidenten oder -präsidentin zur Billigung durch das Europäische Parlament benennt, wobei die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichtigt werden müssen. Macron sieht darin jedoch keine explizit rechtliche Grundlage für das Spitzenkandidatenmodell.