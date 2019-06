Nach langen Diskussionen soll ein EU-Sondergipfel an diesem Sonntagabend den Streit über die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker beilegen. Chancen auf das einflussreiche Amt hat offenbar der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans. Der deutsche Anwärter, der CSU-Politiker Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP), ist für einen anderen Spitzenposten im Gespräch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Samstag von einer möglichen Lösung mit Weber und Timmermans gesprochen. Die beiden hatten ihre Parteienfamilien als Spitzenkandidaten in die Europawahl Ende Mai geführt, und das Europaparlament will nur einen der Spitzenkandidaten als Chef der EU-Kommission wählen. "Auf jeden Fall sind die beiden Spitzenkandidaten Teil der Lösung, und das ist ganz wichtig", sagte Merkel beim G20-Gipfel im japanischen Osaka.



Mehrere Namen im Gespräch

Um Junckers Nachfolge beworben hat sich auch die dänische Liberale Margrethe Vestager, die aber nicht alleinige Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie war. Viele andere Namen wurden seit der Europawahl immer wieder genannt, darunter Brexit-Unterhändler Michel Barnier, die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, Weltbank-Managerin Kristalina Georgiewa oder die Regierungschefs der Niederlande, Mark Rutte, und Kroatiens, Andrej Plenković.

Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron ist Gegner des Spitzenkandidatenprinzips, das dem direkt gewählten EU-Parlament großen Einfluss gibt. Macron stellte sich bei zwei Gipfeln im Mai und Juni gegen den Deutschen Weber, obwohl dessen EVP bei der Wahl stärkste Partei geworden war.

Die Welt am Sonntag meldete, Weber sei für den Posten des Kommissionschefs nicht mehr im Gespräch. Genannt wurde der CSU-Politiker stattdessen zuletzt für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten oder eines Ersten Vizepräsidenten der Kommission.

Gesucht wird nicht nur ein Kommissionspräsident

Neben dem Amt des Kommissionspräsidenten sind weitere Spitzenposten zu besetzen: Gesucht werden Präsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Rats, des EU-Parlaments und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie ein neuer Außenbeauftragter. Ausgewählt werden sollen Männer und Frauen aus verschiedenen Parteien und unterschiedlichen EU-Regionen. Einige der Kandidatinnen und Kandidaten für die Juncker-Nachfolge könnten auch für andere Posten infrage kommen.

EU-Ratschef Donald Tusk trifft die Fraktionschefs am Vormittag im Parlament. Nachmittags kommen die EVP und die Sozialdemokraten zu getrennten Vorgesprächen zusammen, bevor der Gipfel am Abend beginnt.