Vor Beginn des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsnationen in Osaka haben sich Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump getroffen und über eine Reihe internationaler sowie bilateraler Themen gesprochen. Im Mittelpunkt hätten die Entwicklungen in Libyen sowie in den Ländern der afrikanischen Sahelregion, die Lage in der Ostukraine, die Auseinandersetzung der USA mit dem Iran sowie die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem Treffen mit.

Der US-Präsident lobte die deutsche Regierungschefin trotz aller Meinungsunterschiede wie etwa in der Handels- und Klimapolitik als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios". Merkel sagte, es gebe eine Menge Dinge zu besprechen. Herauszuheben sei, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. "Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments." Trump stimmte in diesem Punkt zu.



Das Verhältnis zwischen den Regierungen Deutschlands und der USA gilt seit dem Amtsantritt Trumps als angespannt. Der US-Präsident kritisiert vor allem den großen Handelsüberschuss Deutschlands gegenüber seinem Land sowie das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nordstream 2. Kurz vor dem Gipfel hatte er noch Deutschlands geringe Verteidigungsausgaben und die große Nähe zu Russland kritisiert. "Sie bezahlen einen potenziellen Feind", hatte Trump in einem Fernsehinterview gesagt.

Beim G20-Gipfel in Japan wird es um die Lage der Weltwirtschaft gehen, die vielen Handelskonflikte mit den USA und den Klimaschutz, aber auch Krisen wie in der Golfregion. Zum Auftakt kamen die Staats- und Regierungschefs zum traditionellen Gruppenfoto zusammen.



Europa zieht rote Linie beim Klimaschutz

Im Hintergrund arbeiten die Unterhändler der Delegationen bereits am geplanten Abschlusskommuniqué. Besonders strittig sind dabei die Themen Handel und Klima. Dabei zeichnet sich offenbar eine harte Auseinandersetzung zwischen den europäischen Staaten und den USA um die Klimapolitik ab: Die Europäer hätten sich am Rande des Gipfels in Japan auf eine rote Linie verständigt, hieß es aus französischen Regierungskreisen. Demnach wollten sie keine Abschlusserklärung akzeptieren, die auf Betreiben der USA hinter der letzten G20-Erklärung zum Klimaschutz zurückbleibe.

Die Europäer wollten "sehr vehement darauf bestehen, dass man einen solchen Text nicht akzeptieren kann", hieß es aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dies sei das Ergebnis eines Koordinierungstreffens von sechs EU-Ländern - einschließlich Deutschlands - und der EU-Spitzen in Osaka. Beim vorangegangenen G20-Gipfel in Buenos Aires hatten sich 19 der Teilnehmer in einer Abschlusserklärung dazu verpflichtet, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen. Die USA lehnen das Pariser Abkommen ab und trugen diese Erklärung nicht mit.

Nachdem US-Präsident Donald Trump aus der historischen Vereinbarung ausgestiegen war, wurden die Differenzen schon bei den zwei vergangenen Gipfeln in Hamburg und Buenos Aires in der Abschlusserklärung sichtbar. Ziel des Klimaabkommens ist es, die Erderwärmung auf weit unter zwei Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Auch beim Handel gibt es Differenzen zwischen den USA und den 19 anderen Ländern. Mit seiner "Amerika Zuerst"-Politik wendet sich Trump vom regelbasierten Welthandel ab und steht auch der Welthandelsorganisation (WTO) kritisch gegenüber. Die anderen Teilnehmer wollen dagegen das multilaterale System bewahren und wenden sich gegen den Protektionismus, wie ihn der US-Präsident betreibt.

Der G20 gehören die 19 großen Industrie- und Schwellenländer sowie die EU an. Die G20-Länder stehen für zwei Drittel der Weltbevölkerung, 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des Welthandels. Seit 2008 treffen sich die Staats- und Regierungschefs jährlich zu Gipfelberatungen.

Noch wichtiger als die Treffen im großen Kreis dürften aber die zahlreichen Einzelgespräche sein. So will sich der US-Präsident unter anderem mit dem chinesischen Präsidenten und Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. Mit diesem werde er über Handel und Abrüstung sprechen, sagte Trump. Auch werde er Putin sagen, dass sich dieser nicht in den US-Wahlkampf 2020 einmischen solle, sagt er vor Journalisten auf eine entsprechende Frage im Beisein Putins. Anschließend wendete er sich Putin zu und sagt ihm, er solle sich nicht in den US-Wahlkampf 2020 einmischen. Putin sagte, dass Treffen mit Trump biete eine gute Möglichkeit, den beim G20-Gipfel in Helsinki begonnenen Dialog fortzusetzen.