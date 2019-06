Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat die iranischen Revolutionsgarden für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman verantwortlich gemacht. "Unsere eigene Einschätzung führt uns zu der Annahme, dass die Verantwortung für die Angriffe fast ganz sicher beim Iran liegt", sagte Hunt. Kein anderer Staat oder nicht-staatlicher Akteur komme dafür vernünftigerweise in Betracht. Beweise legte Hunt nicht vor. Die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe zurück.

Auch US-Präsident Donald Trump erklärten den Iran für den Vorfall verantwortlich. "Sie haben es getan", sagte Trump dem Sender Fox News. Laut dem amtierenden US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan bemühten sich die USA um eine internationale Lösung in dem Konflikt. "Ich und Botschafter (John) Bolton und Minister (Mike) Pompeo konzentrieren uns darauf, einen internationalen Konsens mit Blick auf dieses internationale Problem zu bilden", sagte Shanahan. Dazu würden auch Geheimdienstinformationen weitergeben, wie es das Militär bereits am Donnerstag mit der Veröffentlichung eines Videos getan habe. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies die Vorwürfe der USA als "gegenstandslos" zurück. Die US-Regierung beschuldige den Iran, ohne einen "Schnipsel" Beweise vorzulegen.

Auf einem Schwarz-Weiß-Video des US-Zentralkommandos ist zu erkennen, wie sich Menschen auf einem Boot an der Wand eines Tankers zu schaffen machen und von dort etwas zu entfernen scheinen. Das Zentralkommando sprach von einem "Haftminenangriff". Demnach handelte es sich um ein Schnellboot des Typs Gaschti, das zu Irans Revolutionsgarden gehört. Für diese Angaben gibt es keine unabhängige Bestätigung. Der Betreiber eines der Schiffe sagte, die Crew habe unmittelbar vor dem Angriff "fliegende Objekte" beobachtet.



"Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu erfahren"

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach sich für eine unabhängige Untersuchung der Angriffe aus. "Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu erfahren", sagte Guterres. Es müsse herausgefunden werden, wer für die Explosionen an Bord der beiden Schiffe verantwortlich sei. Es sei Aufgabe des UN-Sicherheitsrats, solche Ermittlungen in die Wege zu leiten.

Auf den beiden Tankern Kokuka Courageous und MT Front Altair hatte es am Donnerstag in der Nähe der Straße von Hormus Explosionen gegeben. Die betroffene Meerenge verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Über die strategisch wichtige Straße von Hormus wird ein großer Teil des weltweit verschifften Öls transportiert. Die Rohölpreise stiegen nach dem Vorfall deutlich.

In der Region wachsen seit Wochen die Spannungen zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und seinen Verbündeten einerseits sowie dem schiitischen Iran andererseits. Das Königshaus in Riad wirft der Führung in Teheran vor, sich in die Angelegenheiten arabischer Staaten einzumischen und die Region zu destabilisieren. Erst vor vier Wochen hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe in derselben Region gemeldet. Die USA hatten damals ebenfalls erklärt, es sei "fast sicher", dass der Iran dafür verantwortlich sei.