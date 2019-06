Das iranische Außenministerium hat nach den Angriffen auf zwei Öltanker den britischen Botschafter Rob Macaire nach Teheran einbestellt. Er habe im Ministerium erscheinen müssen, um der iranischen Seite "einige Erklärungen" zu geben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA.

Der Grund sei die Stellungnahme der britischen Regierung, die den Iran für die Angriffe auf einen norwegischen und einen japanischen Öltanker im Golf von Oman nahe der Straße von Hormus an der Zufahrt zum Golf verantwortlich machte. Die Vorfälle seien "sehr besorgniserregend und kommen zu einer Zeit von ohnehin schon großen Spannungen", sagte Außenminister Jeremy Hunt. Die USA hatten sich zuvor ähnlich geäußert.



Im Gespräch mit dem Botschafter kritisierte der iranische Außenminister die Haltung Großbritanniens scharf; die Vorwürfe nannte er "alarmierend" und inakzeptabel. Der Iran sehe es vielmehr als seine Aufgabe, für die Sicherheit in der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus zu sorgen.



In der Region wachsen seit Wochen die Spannungen zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und seinen Verbündeten einerseits sowie dem schiitischen Iran andererseits. Das Königshaus in Riad wirft der Führung in Teheran vor, sich in die Angelegenheiten arabischer Staaten einzumischen und die Region zu destabilisieren. Erst vor vier Wochen hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe in derselben Region gemeldet. Die USA hatten damals ebenfalls erklärt, es sei "fast sicher", dass der Iran dafür verantwortlich sei.

Tanker-Besatzung in Emiraten eingetroffen

Unterdessen trafe die Besatzung des norwegischen Tankers "Front Altair" in den Vereinigten Arabischen Emirate ein. Ein Sprecher der Reederei Frontline teilte am Samstag mit, die 23 Besatzungsmitglieder seien von der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas in die Emirate geflogen und am Flughafen von Dubai gelandet. Es gehe ihnen allen gut und sie seien im Iran gut behandelt worden.

Der japanische Tanker "Kokuka Courageous", auf dem sich am Donnerstagmorgen ebenfalls Explosionen ereignet hatten, soll nach Angaben der japanischen Reederei Kokuka ebenfalls in den Emiraten anlegen, entweder in Fudschaira oder Chor Fakkan. Laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Isna ist auch die "Front Altair" dorthin unterwegs. Nach Angaben der Reederei wurde der Tanker inzwischen aus iranischen Hoheitsgewässern geschleppt.