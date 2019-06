US-Präsident Donald Trump wird zu einem dreitägigen Staatsbesuch in London erwartet – begleitet von großen Demonstrationen. Britischen Medien zufolge rechnen Polizei und Veranstalter mit bis zu 250.000 Teilnehmern von verschiedenen Protestaktionen.



Der US-Präsident wird an diesem Vormittag zusammen mit seiner Frau Melania anreisen und zunächst mit militärischen Ehren im Buckingham Palast empfangen. Des Weiteren ist ein Treffen mit Mitgliedern der Königsfamilie und ein Mittagessen mit Queen Elizabeth II. geplant. Am Nachmittag wollen Prinz Charles und seine Gattin Camilla das Ehepaar Trump zum Tee einladen. Am Abend findet ein Staatsbankett statt. Am Dienstag ist ein Treffen mit der scheidenden Premierministerin Theresa May geplant.



Noch in dieser Woche will May als Chefin der Konservativen Partei zurücktreten. In diesem Zusammenhang hatte sich Trump bereits vor zwei Tagen für den ehemaligen britischen Außenminister und Brexit-Befürworter Boris Johnson als Mays Nachfolger und britischen Regierungschef ausgesprochen: Er halte Johnson "für einen sehr guten Typen, eine sehr talentierte Person", hatte Trump der britischen Sun gesagt. Vor seiner Abreise deutete der US-Präsident an, dass ein Treffen mit Johnson und dem Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, durchaus denkbar sei. Es gilt als unüblich, dass ein ausländisches Staatsoberhaupt Empfehlungen zu innenpolitischen Fragen eines anderen Landes abgibt.

Trump bleibt bis zum 5. Juni in Großbritannien. Im Zentrum des Besuchs steht das Jubiläum des sogenannten D-Days am 6. Juni 1944: Vor 75 Jahren waren im Zweiten Weltkrieg Truppen der Alliierten in der von den Nazis besetzten Normandie gelandet. Am Mittwoch soll deshalb eine Zeremonie im südenglischen Portsmouth stattfinden. In Frankreich ist für Donnerstag eine weitere Veranstaltung geplant, zu der Trump aus Großbritannien anreisen soll. Vor seiner Reise nach Frankreich plant der US-Präsident für Mittwoch noch einen Besuch in Irland – zum einen für ein Treffen mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar, zum anderen, um in seinem Golfclub in Doonbeg Golf zu spielen.

Begleitet wird der US-Präsident während seines Besuchs unter anderen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, Stabschef Mick Mulvaney und der Beraterin Kellyanne Conway. Der offizielle Besuch eines Staatsoberhaupts ist in Großbritannien mit einem detaillierten Protokoll geregelt. Gegen dieses zeremonielle Protokoll hatte Trump bei einem Arbeitsbesuch im vergangenen Jahr mehrfach verstoßen.



"Es war ein schwerer Fehler, ihn überhaupt erst einzuladen"

Auch in britischen Medien wurde der anstehende Besuchs Trumps diskutiert: "Es war ein schwerer Fehler, ihn überhaupt erst einzuladen", schrieb etwa The Guardian. Es sei ein "Akt krasser Verantwortungslosigkeit", einen solchen Besuch in der gegenwärtigen politischen Krise Großbritanniens zu veranstalten: Trump sei ein Demagoge, "der eine Gefahr für Frieden, Demokratie und das Klima auf unserem Planeten darstellt". Mit einem Empfang legitimiere man "seine zerstörerische Politik, seine Vetternwirtschaft und seine Neigung zur Selbstherrschaft", hieß es in der Zeitung.

Anders fiel das Urteil der Financial Times aus: Ein Staatsbesuch gelte der Beziehung zwischen Ländern, nicht der zu einzelnen Personen. Die USA seien mindestens seit den Vierzigerjahren Großbritanniens engster Verbündeter, darum sei es korrekt, Trump auf angemessene Weise zu empfangen.