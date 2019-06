Angesichts der Massenproteste in Hongkong hat sich die Regierungschefin Carrie Lam am Sonntag bei den Bürgern entschuldigt. Lam gestand in einer Stellungnahme ihres Büros "Defizite in der Regierungsarbeit" ein. Diese hätten zu vielen Konflikten und Auseinandersetzungen in der Gesellschaft geführt und zahlreiche Bürger enttäuscht und beunruhigt.

Lam bat die Bürger um Entschuldigung und versprach, Kritik "aufrichtig und bescheiden" zu akzeptieren. Die Regierung habe verstanden, dass viele Menschen aus "Sorge und Liebe" zu Hongkong gegen das Gesetz auf die Straße gegangen seien. Am Donnerstag hatte Lam die Proteste noch als "Aufruhr" und "eindeutig organisiert" bezeichnet. Für diese Äußerungen oder die Polizeigewalt entschuldigte sie sich nicht.

Die Lage ist nicht beruhigt

Das Gesetzesvorhaben sieht Auslieferungen auch an Festland-China vor. Kritiker fürchten, dass bei einer Verabschiedung des Gesetzes auch Dissidenten vor chinesische Gerichte gestellt werden könnten. Lam hatte das Gesetz am Samstag zwar vorläufig ausgesetzt, die Proteste konnte sie mit dem Schritt aber nicht eindämmen.

1/13 Langer Protestzug: Zehntausende Demonstranten und Demonstrantinnen, viele von ihnen schwarz gekleidet, sind am Sonntag erneut durch das Stadtzentrum von Hongkong gezogen. © Jorge Silva/Reuters 2/13 Die Demonstranten und Demonstrantinnen trugen schwarze T-Shirts als Zeichen der Trauer, weil am Vortag ein Aktivist in den Tod gestürzt war. Viele forderten nicht nur den Stopp des Auslieferungsgesetzes, sondern auch den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. © Thomas Peter/Reuters 3/13 Protest auf der Baustelle: Passanten beobachten eine Person, die auf einem Gerüst am Büro- und Einkaufszentrum Pacific Palace in Hongkong steht – gleich neben einem Protestbanner. Der Mann wird später an dieser Stelle abstürzen. © Athit Perawongmetha/Reuters 4/13 Ein Mann trauert an dem Ort, an dem am Vortrag der Aktivist über die Brüstung eines Baugerüsts in die Tiefe gestürzt war. Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte der 35-Jährige sich das Leben genommen. © Vincent Yu/AP/dpa 5/13 Eine gelbe Regenjacke zum Gedenken: Eine solche Jacke trug der Demonstrant, der von dem Baugerüst in den Tod gestürzt war. © Thomas Peter/Reuters 6/13 Demonstranten und Demonstrantinnen beten und legen Blumen an der Absturzstelle am Pacific-Palace-Einkaufszentrum ab. © Thomas Peter/Reuters 7/13 Die Demonstrationsroute verlief von einem Park im Zentrum bis zum Stadtparlament. © Kin Cheung/AP/dpa 8/13 Regierungschefin Carrie Lam hatte am Samstag angekündigt, die Beratungen über das Auslieferungsgesetz vorerst auszusetzen. Das reichte den Gegnern und Gegnerinnen des Vorhabens nicht. © Kin Cheung/AP/dpa 9/13 Die Polizei versuchte, die Demonstranten und Demonstrantinnen unter Kontrolle zu halten. © Tyrone Siu/Reuters 10/13 An den Protesten beteiligten sich Menschen jedes Alters, einige Demonstranten und Demonstrantinnen hatten ihre Kinder dabei. © Thomas Peter/Reuters 11/13 "Weg mit dem schlimmen Gesetz", skandierten Demonstranten Demonstrantinnen am Sonntag. © Jorge Silva/Reuters 12/13 Stiller Protest: Dieser Mann betete in schwarzem Anzug vor einem Regierungsgebäude in Hongkong. © Hector Retamal/AFP/Getty Images 13/13 Was von dem Protest übrig blieb: leere Wasserflaschen und die Reste von Regenschirmen. © Vincent Yu/AP/dpa

Auch am Sonntag gingen wieder Zehntausende Menschen in Hongkong gegen die Regierung auf die Straße. Die weitgehend schwarz gekleideten Demonstrantinnen und Demonstranten forderten, dass Lam das Gesetzesvorhaben ganz aufgibt und außerdem zurücktritt.

Die 62-jährige Politikerin ist seit Juli 2017 im Amt. Sie ist die erste Regierungschefin in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Den Amtseid nahm ihr Chinas Präsident Xi Jinping ab. Peking äußerte am Samstag "Unterstützung, Respekt und Verständnis" für die Entscheidung Lams, das Gesetz auszusetzen.