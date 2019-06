Protestierende in Hongkong haben sich geweigert, einem Aufruf der Polizei zu folgen und die Straßen zu räumen. Sie hinderten niemanden daran, zur Arbeit zu kommen und würden erst gehen, wenn Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam komme, um sie anzuhören, antwortete eine Demonstrantin über Mikrofon im Namen der Protestierenden. Die Polizei hatte angekündigt, die Straßen räumen zu wollen.

Nach den Massendemonstrationen vom Wochenende, an denen laut der Organisatoren fast zwei der sieben Millionen Hongkonger teilnahmen, waren einige Demonstranten auch über Nacht vor dem Regierungsgebäude geblieben. Die Polizei entfernte Barrieren, die sie aufgestellt hatten, setzte jedoch keine Gewalt ein. Die Protestierenden errichteten die Barrikaden später wieder. Am Montagmorgen waren mehrere Hundert Menschen vor der Regierungszentrale.



Hongkong - Neue Massenproteste gegen umstrittenes Auslieferungsgesetz Demonstranten haben in Hongkong erneut gegen das Auslieferungsgesetz protestiert. Sie forderten seine vollständige Rücknahme sowie den Rücktritt der Regierungschefin. © Foto: Hector Retamal/AFP/Getty Images

Die Polizei bat um Kooperation. Die Demonstranten antworteten mit Gesängen, einige knieten vor den Beamten auf dem Boden. Eine Entschuldigung von Lam für ihren Umgang mit dem Gesetzesentwurf hatten sie abgelehnt. Stattdessen fordern sie Lams Rücktritt und die vollständige Rücknahme des Entwurfs.

Sie fürchten, dass die chinesische Regierung ihren Einfluss auf Hongkong ausbauen könnte. Der umstrittene Gesetzentwurf sieht vor, dass einer Straftat verdächtigte Personen aus der Sonderverwaltungszone an Festlandchina ausgeliefert werden können. Kritiker befürchten dort Folter und unfaire Prozesse, auch und gerade für politische Gegner. In der vergangenen Woche war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen, die offiziell als "Aufruhr" eingestuft wurden. Nach Aussagen von Augenzeugen sollen am Parlamentsgebäude mehrere Hundert Bereitschaftspolizisten mit Schlagstöcken, Tränengas und Pfefferspray gegen Demonstrierende vorgegangen sein.