Die indische Hauptstadt Neu-Delhi will Frauen die kostenlose Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen. Das kündigte der örtliche Regierungschef Arvind Kejriwal an. Der Schritt solle Frauen ermutigen, vermehrt Busse und Bahnen zu nutzen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

"Die Frauen können kostenlos reisen, damit sie sich sicher fühlen", sagte Kejriwal. Von der Regelung sollen etwa 850.000 Menschen profitieren. Dafür investiere die Stadt dem Regierungschef zufolge ungerechnet rund 103 Millionen Euro pro Jahr. Zusätzlich sollen 150.000 Überwachungskameras in der Stadt installiert werden. Tariferhöhungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hatten in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass viele Menschen lieber zu Fuß gehen.

Die Regierung plant nach eigenen Angaben, das Vorhaben in den nächsten zwei bis drei Monaten umzusetzen. Kritiker warfen Kejriwal vor, lediglich Wählerstimmen gewinnen zu wollen. Im Januar 2020 finden dort Regionalwahlen statt.

In Indien kommt es häufig zu sexuellen Gewalttaten gegen Frauen. 2012 hatte die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in einem Bus in Neu-Delhi Massenproteste ausgelöst. Die Strafen für Sexualverbrechen waren danach verschärft worden.

Allein im Jahr 2016 wurden rund 40.000 Fälle von sexuellen Übergriffen in Indien gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen. Im Falle einer Anzeige droht Frauen oft soziale Ausgrenzung.