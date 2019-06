Iran hat nach eigenen Angaben mehrere Angriffe der USA auf ihr Computersystem abgewehrt. Auf Twitter schrieb Telekommunikationsminister Mohammed Dschawad Asarari Dschahromi: "Sie haben keinen erfolgreichen Angriff ausgeführt, obwohl sie viele Anstrengungen in diese Richtung unternommen haben." Weiterhin wirft Asarari Dschahromi Amerika "Cyberterrorismus" vor.

Das US-Verteidigungsministerium hatte Medienberichten zufolge am Donnerstag einen seit längerem geplanten Cyberangriff gestartet. Dieser habe das iranische Raketenstartsystem außer Kraft gesetzt, berichtete die Washington Post am Samstag. Zudem berichteter Yahoo! News unter Berufung auf zwei ehemalige Geheimdienstvertreter, dass bei dem Angriff ein Spionagenetzwerk getroffen wurde, das Schiffe in der Straße von Hormus beobachtet. Erst vor Kurzem wurden dort zwei amerikanische Tanker attackiert, wofür die US-Regierung den Iran verantwortlich machte.

Der Konflikt zwischen der USA und dem Iran hat sich im Laufe der vergangenen Wochen zugespitzt. Nach dem Abschuss einer amerikanischen Spionage-Drohne hatte US-Präsident Donald Trump einen Luftangriff befohlen, den er im allerletzten Moment noch gestoppt hat. US-Außenminister Mike Pompeo trifft sich daher derzeit in Saudi-Arabien, um über die gemeinsame strategische Linie zu sprechen.

Neue US-Sanktionen treten in Kraft

Der Kommandeur der iranischen Marine drohte den USA nun mit weiteren Drohnen-Abschüssen. Die iranischen

Streitkräfte hätten die Fähigkeit dazu, sagte Konteradmiral Hossein Chansadi nach einer Meldung der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim. "Ich kann versichern, dass diese entschiedene Antwort wiederholt werden kann, und der Gegner weiß das."

Die USA wollen derweil eine Koalition gegen den Iran aufbauen. US-Außenminister Mike Pompeo sprach von "einer Koalition, die sich nicht nur über die Golfstaaten erstreckt, sondern auch über Asien und Europa". Diese solle bereit sein, den "größten Sponsor des Terrors auf der Welt" zurückzudrängen, sagte Pompeo vor einer Reise nach Saudi Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit beiden Ländern will er über eine gemeinsame strategische Linie reden. Diese neue weltweite Koalition erinnert an die "Koalition der Willigen", die den Angriff der USA auf den Irak im März 2003 unterstützte. Der Militäreinsatz führte zum Sturz des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein.

Nach den Worten Pompeos treten am Montag neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Die USA wollen das Land demnach daran hindern, Atomwaffen und Raketen zu bauen und damit dafür sorgen, dass US-amerikanische Interessen gewahrt würden und Amerikaner weltweit sicher seien.