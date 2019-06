Einen Tag, nachdem der Iran nur knapp einem US-Angriff entgangen ist, hat US-Präsident Donald Trump vor den fatalen Folgen eines Krieges gewarnt. "Ich will keinen Krieg", bekräftigte er im Interview mit dem TV-Sender NBC News. "Und wenn es dazu kommt, wird es eine Vernichtung geben, wie man sie noch nie gesehen hat. Aber ich will das nicht tun", betonte er. In dem Interview zeigte sich Trump dem Sender zufolge ohne Vorbedingungen offen für Unterredungen mit Irans geistlichem und staatlichem Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei oder Präsident Hassan Ruhani.

Iran und USA - Donald Trump stoppt Vergeltungsangriff auf Iran Der US-Präsident hat die Angriffe nach eigener Darstellung in letzter Sekunde abgeblasen. Zu viele Menschenleben standen auf dem Spiel, schreibt Donald Trump auf Twitter. © Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Die USA beantragten nach ihrem gestoppten Angriff auf den Iran eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Die Beratungen zu den "letzten Entwicklungen in Bezug auf den Iran" sollen am Montag hinter verschlossenen Türen stattfinden, verlautete aus Diplomatenkreisen.



UN-Generalsekretär António Guterres forderte die USA und den Iran auf, jegliche Eskalation zu vermeiden. Beide sollten "Nerven aus Stahl" bewahren, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag. Der Generalsekretär sei überzeugt, Dialog sei der beste Weg, um Spannungen zu lindern und eine Eskalation aufzuhalten. Die Vereinten Nationen seien mit beiden Konfliktparteien in Kontakt und hätten öffentlich wie in privaten Gesprächen Zurückhaltung angemahnt.

US-Präsident Donald Trump hatte nur Stunden zuvor einen Militärschlag gegen den Iran nach eigenen Angaben wegen der befürchteten Todesopfer in letzter Minute gestoppt. Die vom US-Militär erwarteten 150 Toten wären im Vergleich zum Abschuss einer US-Drohne durch den Iran "unverhältnismäßig" gewesen, schrieb Trump am Freitag auf Twitter.



Trump machte keine Angaben dazu, welche Ziele angegriffen werden sollten. Die New York Times berichtete, es seien Radarstationen und Raketenbatterien gewesen. Die US-Militärplanungen verstärkten die Sorge, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran in einem neuen Golfkrieg münden könnte. Es wäre der dritte Militärschlag der USA unter Trump in Nahost gewesen, nach den beiden Angriffen auf Ziele in Syrien im Jahr 2017 und 2018.